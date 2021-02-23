Біля Пісків снайпер поранив українського військового
На Донбасі 23 лютого отримав поранення ще один український військовослужбовець. Поблизу Пісків у нашого воїна поцілив ворожий снайпер.
Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Воина оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь.
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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
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