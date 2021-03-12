На білоруському телебаченні назвали українців "жебрацьким і вимираючим народом", а чинну владу "гордонами»". Так висловився ведучий телеканул СТВ Григорій Азарьонок.

Журналіст присвятив Україні цілий випуск своєї програми "Таємні пружини політики". Відео опублікували на ютубі 11 березня.

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Азарьонок негативно висловився щодо України

"Сьогоднішній позаплановий випуск програми ми присвятимо Україні – країні жебраків і вимираючого народу і "гордонів" при владі. Адже ці "гордони" дуже люблять обговорювати Білорусь", – сказав телеведучий.

Ведучий назвав Порошенка – шоколадним

Зокрема Азарьонок негативно висловлювався про п'ятого президента України Петра Порошенка. Він назвав ексочільник країни шоколадним та цукровим олігархом.

4 роки виконував обов'язки наглядача за американським штатом Постмайданна Україна,

– висловився журналіст.

Він зауважив, що після повалення режиму Віктора Януковича до влади в Україні прийшли ще більші корупціонери, які "розпродали всю країну, землю, заводи, порти, дівчат".

До речі! Сайт " Миротворець" додав журналіста у свою базу даних через заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду, перевищення службових повноважень, втручання в справи суверенної Держави Україна, поширення кремлівської пропаганди.

Дісталося і Зеленському

Не втримався журналіст поговорити і про чинного Президента України Володимира Зеленського, назвавши його новим гауляйтером, коміком і блазнем.

Вам призначили клоуна, який не виконав жодної своєї обіцянки. Який далі веде Україну в прірву. Який готовий продати її кому завгодно, вже і Туреччині, і Британії,

– заявив пропагандист.

Упродовж 10 хвилин Азарьонок говорив наративами російської пропаганди, зокрема про "бандеростан", продаж дітей на органи, сексуальна експлуатація українок в Європі, велике минуле, братські народи тощо. Водночас свої тези телеведучий підкріплював низкою відео з російських засобів масової інформації.

Зауважимо! Через жорстокі сцени адміністрація ютубу встановила на відео вікові обмеження.