Білоруський журналіст назвав українців "жебрацьким і вимираючим народом", а владу – "гордонами"
На білоруському телебаченні назвали українців "жебрацьким і вимираючим народом", а чинну владу "гордонами»". Так висловився ведучий телеканул СТВ Григорій Азарьонок.
Источник:СТВ
Журналіст присвятив Україні цілий випуск своєї програми "Таємні пружини політики". Відео опублікували на ютубі 11 березня.
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Азарьонок негативно висловився щодо України
"Сьогоднішній позаплановий випуск програми ми присвятимо Україні – країні жебраків і вимираючого народу і "гордонів" при владі. Адже ці "гордони" дуже люблять обговорювати Білорусь", – сказав телеведучий.
Ведучий назвав Порошенка – шоколадним
Зокрема Азарьонок негативно висловлювався про п'ятого президента України Петра Порошенка. Він назвав ексочільник країни шоколадним та цукровим олігархом.
4 роки виконував обов'язки наглядача за американським штатом Постмайданна Україна,
– висловився журналіст.
Він зауважив, що після повалення режиму Віктора Януковича до влади в Україні прийшли ще більші корупціонери, які "розпродали всю країну, землю, заводи, порти, дівчат".
Дісталося і Зеленському
Не втримався журналіст поговорити і про чинного Президента України Володимира Зеленського, назвавши його новим гауляйтером, коміком і блазнем.
Вам призначили клоуна, який не виконав жодної своєї обіцянки. Який далі веде Україну в прірву. Який готовий продати її кому завгодно, вже і Туреччині, і Британії,
– заявив пропагандист.
Упродовж 10 хвилин Азарьонок говорив наративами російської пропаганди, зокрема про "бандеростан", продаж дітей на органи, сексуальна експлуатація українок в Європі, велике минуле, братські народи тощо. Водночас свої тези телеведучий підкріплював низкою відео з російських засобів масової інформації.
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