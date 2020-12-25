Освобожденный политзаключенный Кремля Алексей Шумков рассказал о пытках российских силовиков. Мужчину пытали. В частности, били электрическим током и не только.

Пытки российских силовиков

В России Шумкова фактически пытали. Об этом бывший пленник Кремля рассказал BBC.

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В ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз ... Как мне потом уже в местах заключения рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных,

– заявил бывший политзаключенный.

По словам Шумкова, многие из тех, кто отбывает срок якобы за теракт или организацию незаконных вооруженных формирований, проходили через такие пытки. После того, как Шумкова незаконно осудили, его отправили в колонию в Тверской области. Там были новые пытки и унижения.

"На приеме предлагается – хотя это нельзя назвать добровольной процедурой – пройти через такое унижение, как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии", – рассказал мужчина.

Поскольку Шумков отказался это делать, его избили. При этом говорили, что бывший политзек был на Майдане и воевал на Донбассе.

Российская тюрьма – "тюрьма народов"

Шумков заметил, что с другими заключенными у него были даже дружеские отношения. По его словам, российская тюрьма сейчас – это "тюрьма народов". Кроме россиян, там есть украинцы, кавказцы, люди из Средней Азии.

"Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами", – отметил Шумков.

Заключение и освобождение Шумкова: коротко