Российские оккупанты в пятницу, 26 марта, неподалеку от Шумов обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 миллиметров. Это оружие запрещают минские договоренности.

Кроме того, боевики стреляли из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Заметьте Боевики на Донбассе убили 4 украинских военных Новость дополняется