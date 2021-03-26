Били из запрещенного оружия: в ООС рассказали о бое под Шумами, где погибли 4 военных
Российские оккупанты в пятницу, 26 марта, неподалеку от Шумов обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 миллиметров. Это оружие запрещают минские договоренности.
Источник:Фейсбук ООС
Кроме того, боевики стреляли из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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