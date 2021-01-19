Билеты на поезда в "Укрзализныце" подорожают: на сколько и когда
Железнодорожные билеты в Украине подорожают в 2021 году. Однако поднимать цены будут постепенно. Например, в марте их стоимость вырастет на 2%.
На сколько подорожают билеты
За год билеты подорожают на 20%. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "1+1".
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Поднимать цены будут ежемесячно на 2%, начиная с марта. Криклий подчеркнул, что индексацию не проводили еще с марта 2018 года. В 2020 году ее отложили из-за карантина, ведь пассажирские перевозки приостановили на 3 месяца.
Однако, по словам министра, на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заранее.
Нововведения в "Укрзализныце": коротко
- Помимо повышения цен, "Укрзализныця" введет некоторые улучшения для пассажиров.
- Например, люди смогут использовать при посадке на поезд не только оригиналы документов, но и копии.
- Кроме этого, кабины машинистов оборудуют "красной кнопкой". Благодаря этому, на следующей станции можно будет срочно вызвать полицию.
- УЗ запустит чат-ботов в вайбере и телеграме, которые смогут продавать билеты.
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