Железнодорожные билеты в Украине подорожают в 2021 году. Однако поднимать цены будут постепенно. Например, в марте их стоимость вырастет на 2%.

На сколько подорожают билеты

За год билеты подорожают на 20%. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "1+1".

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Поднимать цены будут ежемесячно на 2%, начиная с марта. Криклий подчеркнул, что индексацию не проводили еще с марта 2018 года. В 2020 году ее отложили из-за карантина, ведь пассажирские перевозки приостановили на 3 месяца.

Однако, по словам министра, на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заранее.

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