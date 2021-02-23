Билеты на поезда в Украине существенно подорожают: лайфхак от министра, как сэкономить
Уже весной билеты на поезда Укрзализныци начнут системно дорожать. Ежемесячно их стоимость будет расти на 2%.
Источник:24 канал
В общем билеты подорожают на 18%.
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Во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что спрос на поезда не должен снизиться. Тем более, что украинцы смогут сэкономить.
В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена довольно существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця",
– заявил Криклий.
В таком случае украинцы смогут сэкономить до 40%.
Что нового в Укрзализныце
- В Украине стартует работа над проектом современных пригородных поездов City Express.
- Кроме того, в Украине планируют построить скоростную железнодорожную колею. Она позволит поездам двигаться со скоростью до 250 километров в час.
- Кроме того, в пассажирских поездах Укрзализныци внедряют Wi-Fi. Соответствующий проект уже тестируют.
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