Уже весной билеты на поезда Укрзализныци начнут системно дорожать. Ежемесячно их стоимость будет расти на 2%.

В общем билеты подорожают на 18%.

Актуально Хищение 58миллионов: СБУ разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" – фото

Во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что спрос на поезда не должен снизиться. Тем более, что украинцы смогут сэкономить.

В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена довольно существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця",

– заявил Криклий.

В таком случае украинцы смогут сэкономить до 40%.

Что нового в Укрзализныце