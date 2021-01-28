Скандальная преподавательница Бильченко выступала на канале боевиков: видео
Преподавательница НПУ имени Драгоманова Евгения Бильченко несколько лет назад выступала на канале подконтрольных России боевиков. Ее представили как "активистку Майдана", которая резко изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.
Источник: Видео из соцсетей
Бильченко в эфире пропагандистского канала выступала в 2018 году, однако видео в сети распространили сейчас.
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Преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова говорила о ситуации на Донбассе и даже защищала Россию, которая напала на Украину и начала войну в 2014 году. В частности, Бильченко сказала, что не увидела Востоке российских военных.
У меня была четкая картина, что на Донбассе есть русская армия и люди пошли воевать с российской армией. Того, что я увидела на войне, было достаточно, чтобы понять, кто убивает мирных людей, и российской регулярной армии там нет,
– заявила она в комментарии прокремлевской пропагандистке.
Бильченко также заявила, что жители оккупированных территорий могут ее не прощать, и она готова умереть за их право говорить.
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Чем известна скандальная преподавательница Бильченко
- Преподавательница НПУ имени Драгоманова оказалась в центре скандала из-за провокационных постов на своей странице в фейсбуке, где она назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной".
- Бильченко активно пользуется тезисами российской пропаганды об "Украинском фашизме", радикализме и "соросятах".
- В эфирах пророссийских каналов она называла войну на Донбассе "братской", а военных ВСУ людьми, которые "не защищают свою Родину, а разрушают часть своей страны, которая мыслит иначе".
- Также Бильченко выступала со своими стихами на территории России и Чехии, где называла Небесную сотню "так называемой", а войну с РФ – "гражданской".
- Студенческое сообщество осуждает позицию преподавательницы и требует уволить ее. В МОН говорят, что таких полномочий не имеют.
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