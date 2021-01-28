Преподавательница НПУ имени Драгоманова Евгения Бильченко несколько лет назад выступала на канале подконтрольных России боевиков. Ее представили как "активистку Майдана", которая резко изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.

Источник: Видео из соцсетей

Бильченко в эфире пропагандистского канала выступала в 2018 году, однако видео в сети распространили сейчас.

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Преподавательница Национального педагогического университета имени Драгоманова говорила о ситуации на Донбассе и даже защищала Россию, которая напала на Украину и начала войну в 2014 году. В частности, Бильченко сказала, что не увидела Востоке российских военных.

У меня была четкая картина, что на Донбассе есть русская армия и люди пошли воевать с российской армией. Того, что я увидела на войне, было достаточно, чтобы понять, кто убивает мирных людей, и российской регулярной армии там нет,

– заявила она в комментарии прокремлевской пропагандистке.

Бильченко также заявила, что жители оккупированных территорий могут ее не прощать, и она готова умереть за их право говорить.

Просто интересно, а так можно чтобы в Украине преподаватели из НПУ им. Драгоманова г. Киева светили таблом в дыре и не видели войск вс рф на Донбассе? Пару лет назад бильченко засветилась на местной помойке. pic.twitter.com/NDC0rGhIIP — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) January 28, 2021

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