Преподавательница Евгения Бильченко, известная своими скандальными заявлениями относительно украинского языка, заявила, что ректор университета Драгоманова не будет увольнять ее. Зато значительная часть преподавателей и студентов считают недопустимым продолжение ее работы.

Источник: фейсбук Евгении Бильченко

Преподавательница рассказала о результатах общения с ректором университета Драгоманова Виктором Андрущенко.

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Позиция Бильченко

Я получила от него заверения, что он отвечает за свои слова и что он лично не собирается меня увольнять,

– написала преподавательница.

Мол, увольнение из-за политических взглядов из университета – это не его практика.

Что об этом говорят в университете

Преподавательница высказалась в своей заметке в недопустимой и неприемлемой форме против украинского языка, украинских граждан и украинского государства. Об этом говорится в заявлении профсоюза университета.

Такие высказывания встретили решительное неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета,

– заявляют в профсоюзе.

Там также добавили, что использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией и нравственным убеждениям членов коллектива.

Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и преподавателей заявили о недопустимости работы преподавателя с такими убеждениями.

Однако университет будет действовать в соответствии с законодательством. Вопрос будет рассмотрен на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвита", на заседании комиссии по академической этике и сборам других представительных и общественных организаций. По результатам планируют проведение слушания на заседании Ученого совета университета.

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Что известно о Бильченко и ее заявлениях