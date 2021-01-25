Скандальная преподавательница Бильченко говорит, что ее не уволят: позиция университета
Преподавательница Евгения Бильченко, известная своими скандальными заявлениями относительно украинского языка, заявила, что ректор университета Драгоманова не будет увольнять ее. Зато значительная часть преподавателей и студентов считают недопустимым продолжение ее работы.
Источник: фейсбук Евгении Бильченко
Преподавательница рассказала о результатах общения с ректором университета Драгоманова Виктором Андрущенко.
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Позиция Бильченко
Я получила от него заверения, что он отвечает за свои слова и что он лично не собирается меня увольнять,
– написала преподавательница.
Мол, увольнение из-за политических взглядов из университета – это не его практика.
Что об этом говорят в университете
Преподавательница высказалась в своей заметке в недопустимой и неприемлемой форме против украинского языка, украинских граждан и украинского государства. Об этом говорится в заявлении профсоюза университета.
Такие высказывания встретили решительное неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета,
– заявляют в профсоюзе.
Там также добавили, что использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией и нравственным убеждениям членов коллектива.
Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и преподавателей заявили о недопустимости работы преподавателя с такими убеждениями.
Однако университет будет действовать в соответствии с законодательством. Вопрос будет рассмотрен на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвита", на заседании комиссии по академической этике и сборам других представительных и общественных организаций. По результатам планируют проведение слушания на заседании Ученого совета университета.
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Что известно о Бильченко и ее заявлениях
- Она является кандидатом педагогических наук и профессором кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
- Ранее Бильченко публично раскритиковала новый закон о языке. Она так его описала: "лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии".
- Кроме этого, назвала Украину тоталитарным государством. Преподавательница считает, что украинской властью руководят "уличные этнорадикалы", занимающиеся "фашизмом" и "Бухенвальдом".
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