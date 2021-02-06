Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о "новом дне" отношений с США. Впрочем, он заверил, что пока не говорится о безвизовом режиме, но все еще может измениться.

Министр отметил, что вопрос безвиза между Украиной и США сейчас невозможно решить. Об этом он сказал в интервью изданию и добавил, что в будущем обсуждение вероятно.

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По его словам, пока этот вопрос нереальный. Следовательно, чтобы его нарушить и сразу решить нужно время. Он убежден, что когда-то министерство иностранных дел, безусловно, будет добиваться такого. Однако министр считает, что нужно ставить амбициозные, но реалистичные цели.

Он отметил, что на данном этапе речь может идти о программах мобильности для увеличения количества путешествий между двумя странами.

Поэтому сейчас о безвизе с США речи не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно,

– сказал Кулеба.

Безвиз: последние новости

Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии в конце января 2021 года. Он будет действовать до 30 января 2022 года.

Также вице-премьер-министер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вакцинация от коронавируса откроет возможность для смягчения ограничений на передвижение между странами. Поэтому ее массовое проведение важно.

Обратите внимание! Ранее Канада продлила запрет на въезд в страну с несущественных причин для граждан других государств. Ограничения продлятся до 21 февраля.