Безвиз Украины из США: Кулеба ответил, рассматривают ли такой вопрос
Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о "новом дне" отношений с США. Впрочем, он заверил, что пока не говорится о безвизовом режиме, но все еще может измениться.
Источник:"Радио Свобода"
Министр отметил, что вопрос безвиза между Украиной и США сейчас невозможно решить. Об этом он сказал в интервью изданию и добавил, что в будущем обсуждение вероятно.
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По его словам, пока этот вопрос нереальный. Следовательно, чтобы его нарушить и сразу решить нужно время. Он убежден, что когда-то министерство иностранных дел, безусловно, будет добиваться такого. Однако министр считает, что нужно ставить амбициозные, но реалистичные цели.
Он отметил, что на данном этапе речь может идти о программах мобильности для увеличения количества путешествий между двумя странами.
Поэтому сейчас о безвизе с США речи не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно,
– сказал Кулеба.
Безвиз: последние новости
Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии в конце января 2021 года. Он будет действовать до 30 января 2022 года.
Также вице-премьер-министер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вакцинация от коронавируса откроет возможность для смягчения ограничений на передвижение между странами. Поэтому ее массовое проведение важно.
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