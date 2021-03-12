Министерство иностранных дел сообщало о переговорах с Великобританией относительно упрощения визового режима для украинцев. Однако этот процесс может быть длительным.

Об этом сообщила глава украинского форума в программе Chatham House Орыся Луцевич. По ее словам, украинские дипломаты активно работают над решением вопроса относительно визовой либерализации с Великобританией.

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Отмена визового режима

Она отметила, что процесс визовой либерализации не происходит быстро, но реализуется в перспективе. По ее мнению, для Великобритании эти вопросы являются "очень политически чувствительными". Она связывает это с выходом королевства из Европейского Союза.

По вопросу визовой либерализации с Украиной, то наша дипломатическая служба активно работает над этим. Как по мне, он может быть решен в среднесрочной перспективе,

– отметила представительница Украины в программе Chatham House.

Она сообщила, что за основу могут взять "дорожную карту упрощения визового режима", которую использовали для безвиза со странами Евросоюза.

Визы для украинцев

По мнению Луцевич, цена британских виз для украинцев довольно высокая, поэтому ее необходимо уменьшать. Также она отметила, что выдавать визы надо на более длительный период.

Справка. 13 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся переговоры с Британией об упрощении визового режима. Однако об отмене виз пока не договариваются.