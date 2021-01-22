Премьер Денис Шмыгаль 22 января поговорил с вице-премьером и министром финансов Канады Христей Фриланд. Основными темами были безвиз, расширение соглашения о свободной торговле и Крымская платформа.

Расширение свободной торговли

Соглашение о свободной торговле хотят расширить на сферы инвестиций и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Читайте также Зеленский уже поговорил с преемником Меркель: что подчеркнул украинский президент

На этом настаивал Шмыгаль, отметив, что Украина сняла запрет на торговлю средствами индивидуальной защиты и на другие товары относительно чрезмерного экспорта которых были оговорки.

Фриланд подчеркнула, что Канада готова работать над этим.

Безвиз

Премьер отметил, что Украина заинтересована в либерализации визового режима. Для этого Шмыгаль пригласил канадских экспертов.

Украинский народ дружески воспринимает Канаду и украинскую диаспору в Канаде. Поэтому либерализация визового режима для нас была бы историческим и стратегически важным шагом,

– подчеркнул глава правительства.

Крымская платформа

Политики также обсудили Крымскую платформу. Шмыгаль предложил, чтобы Канада присоединилась к ней.

Кроме этого, Шмигаль пригласил Фриланд в Украину на празднование 30 годовщины независимости.