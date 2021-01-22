Безвиз и расширение свободной торговли: Шмыгаль поговорил с вице-премьером Канады
Премьер Денис Шмыгаль 22 января поговорил с вице-премьером и министром финансов Канады Христей Фриланд. Основными темами были безвиз, расширение соглашения о свободной торговле и Крымская платформа.
Расширение свободной торговли
Соглашение о свободной торговле хотят расширить на сферы инвестиций и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
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На этом настаивал Шмыгаль, отметив, что Украина сняла запрет на торговлю средствами индивидуальной защиты и на другие товары относительно чрезмерного экспорта которых были оговорки.
Фриланд подчеркнула, что Канада готова работать над этим.
Безвиз
Премьер отметил, что Украина заинтересована в либерализации визового режима. Для этого Шмыгаль пригласил канадских экспертов.
Украинский народ дружески воспринимает Канаду и украинскую диаспору в Канаде. Поэтому либерализация визового режима для нас была бы историческим и стратегически важным шагом,
– подчеркнул глава правительства.
Крымская платформа
Политики также обсудили Крымскую платформу. Шмыгаль предложил, чтобы Канада присоединилась к ней.
Кроме этого, Шмигаль пригласил Фриланд в Украину на празднование 30 годовщины независимости.
Что такое крымская платформа?
Платформа направлена на деоккупацию Крыма. Президент Владимир Зеленский представил ее концепцию 23 сентября 2020 года в ООН. Глава государства предложил международным партнерам присоединиться к инициативе. Саммит Крымской платформы состоится 23 августа.
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