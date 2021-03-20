Німеччина і США продовжують вести переговори щодо реалізації проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2" і санкцій. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що безпека і територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро.

На думку Стефанішиної, завершення будівництва "Північного потоку-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.

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Вона також підкреслила, що безпека, територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро

Ми розуміємо, що запуск цього проєкту, безумовно, відкриває Росії двері для повноцінної агресії на нашу територію і створює сприятливі умови для підриву іміджу України як надійного енергетичного партнера. Ми вважаємо, що це є частиною великої гібридної війни Росії,

– наголосила віцепрем'єрка.

Стефанішина нагадала, що Німеччина є основним торговельним партнером України в ЄС. За її словами, станом на жовтень 2020 року Німеччина інвестувала в економіку України 1,67 мільярда доларів.

"Інвестиції з Німеччини ростуть... Ми обговорювали нові проєкти, нові можливості для збільшення економічного співробітництва. Питання водню також пріоритетним, оскільки Україна зобов'язалася узгоджувати свою політики з цілями Європейського зеленого курсу", – заявила Стефанишина.

Віцепрем'єрка зазначила, що економічне співробітництво не може підміняти питання національної безпеки та її гарантії.

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