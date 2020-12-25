Елка – важный атрибут новогодних праздников. Впрочем, важно помнить и об опасностях, которые могут случиться во время украшания зимнего дерева, и заранее предотвратить их.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям напомнили о мерах безопасности во время украшания елки на своей странице в фейсбуке. Если соблюдать несколько простых правил – ваш праздник ничто не испортит.

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Как безопасно украшать елку

► Устанавливайте новогоднюю красавицу как можно дальше от отопительных приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит и тому подобное.

► Кроме этого, при выборе искусственной елки отдавайте предпочтение моделям, которые имеют специальное противопожарное покрытие. Об этом вы можете узнать из информации на упаковке;



Ставьте елку подальше от огня ​/ Фото Unsplash

► Елку также важно правильно собрать и надежно закрепить. Игрушки стоит на ней распределить равномерно, тогда вы будете уверены, что дерево не упадет и украшения не разобьются. Особенно это опасно, если дома есть маленькие дети;

► Собирайте искусственную елку согласно инструкции. В процессе сборки не подпускайте к ней детей;

► В комнате, где стоит елка, малыши должны находиться только под присмотром взрослых. Еще лучше – установите небольшое ограждение вокруг новогодней красавицы;



Как украшать елку / Фото Unsplash

► На елку категорически нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни. Еще опаснее, если ваше деревце украшено бумажными игрушками или есть "снег" из ваты, или бумажные игрушки;

► Для детской безопасности елку лучше украсить легкими игрушками, которые не бьются (бантиками, шишками, шариками из стеклопластика);



Позаботьтесь о безопасности детей / Фото Unsplash

► Не забывайте и о правилах электробезопасности. Для украшения елки нельзя использовать неисправные и несертифицированные электрические изделия.

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