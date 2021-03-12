Сейчас мирный план по Донбассу является лишь предложением. Его должны утвердить все стороны, в частности, Россия, которая пока не спешит этого делать.

Предложение направили на изучение в Россию. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Что говорит Кравчук о плане

Инициативу разработали Германия и Франция, а доработала Украина.

Плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия,

– подчеркнул Кравчук.

Политик напомнил, что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией.

Что говорили о плане раньше