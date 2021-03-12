Без утверждения Россией он является предложением, – Кравчук о плане по Донбассу
Сейчас мирный план по Донбассу является лишь предложением. Его должны утвердить все стороны, в частности, Россия, которая пока не спешит этого делать.
Источник:5 канал
Предложение направили на изучение в Россию. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
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Что говорит Кравчук о плане
Инициативу разработали Германия и Франция, а доработала Украина.
Плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия,
– подчеркнул Кравчук.
Политик напомнил, что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией.
Что говорили о плане раньше
- Глава Офиса Президента Ермак анонсировал, что Украина вместе с западными партнерами создала мирный план по Донбассу. Он убеждал, что план лежит на столе и ждет одобрения Россией.
- Кроме того, по его словам, Германия и Франция предложили "очень важный шаг".
- Однако в России утверждают, что впервые слышат о таком плане.
- Впоследствии спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что план должны представить сторонам до конца марта. Сейчас его детали не разглашают.
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