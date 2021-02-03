Всем известно о тесных, теплых связях президента России Владимира Путина и пророссийского политика Виктора Медведчука. В частности в Кремле заявили, что закрытие каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne якобы не соответствует международным нормам.

Источник: "Что это было" на 24 канале

У Медведчука нет никакой собственной легитимности в политическом процессе, кроме связи с Путиным. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик Дмитрий Литвин.

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Медведчук может стать пенсионером

По его словам, на своих каналах пророссийский политик показывал, что у него есть доступ к Кремлю, что он имеет власть, влияние и деньги.

Если Путина не будет – он не сможет построить эти отношения более ни с кем, он будет пенсионером,

– отметил Литвин.

Пророссийские политики могут исчезнуть

Он также сказал, что если "путинизм" как-то сменится (или Владимира Путина не будет, или будет новая схема), то все украинские "старперы" с 90-х годов почти одновременно исчезнут. Ведь их лишат того влияния, которое у них было из-за России.

Образ Путина деградировал

Сейчас, как заметил эксперт, для Путина – это совершенно новые обстоятельства, в которых он никому не нужен. Ведь в начале 2000-х годов он был популярным лидером в России, которого любили.

Сейчас его образ совершенно деградировал. Если в России будет какой-то кризис, он не сможет тратить свою легитимность на то, чтобы сохранить режим,

– также сказал Литвин.

Он отметил, что Украина может использовать негативное отношение в Европе к Путину в собственных интересах, в частности усилить давление на Россию.