По состоянию на утро пятницы, 8 января, непогода в Украине обесточила 85 населенных пунктов. Наихудшая ситуация на Житомирщине.

Там обесточены сразу 36 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сейчас ремонтные бригады уже начали работу.

В каких областях самая сложная ситуация

В Житомирской области обесточены 36 населенных пунктов.

В Киевской – 29 населенных пунктов.

В Донецкой – 7 населенных пунктов.

В Черкасской – 5 населенных пунктов.

В Ровенской – 4 населенных пунктов.

В Кировоградской – 4 населенных пунктов.

Кроме того, спасатели предупредили водителей о повышенном уровне опасности. В ночь с 7 на 8 января дороги Украины покрыла гололедица. Больше всего от нее пострадают Черниговщина и Полтавщина.

Также движение транспорта затрудняет мокрый снег.