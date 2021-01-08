Непогода на Рождество наделала много бед: без света в Украине более 80 населенных пунктов
По состоянию на утро пятницы, 8 января, непогода в Украине обесточила 85 населенных пунктов. Наихудшая ситуация на Житомирщине.
Там обесточены сразу 36 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Актуально Прогноз погоды на 8 января: в Украине будет облачно, местами туман
Сейчас ремонтные бригады уже начали работу.
В каких областях самая сложная ситуация
- В Житомирской области обесточены 36 населенных пунктов.
- В Киевской – 29 населенных пунктов.
- В Донецкой – 7 населенных пунктов.
- В Черкасской – 5 населенных пунктов.
- В Ровенской – 4 населенных пунктов.
- В Кировоградской – 4 населенных пунктов.
Кроме того, спасатели предупредили водителей о повышенном уровне опасности. В ночь с 7 на 8 января дороги Украины покрыла гололедица. Больше всего от нее пострадают Черниговщина и Полтавщина.
Также движение транспорта затрудняет мокрый снег.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter