Без присутствия Шария, его партию можно запретить, – Малюська
Министр юстиции Денис Малюська не исключил возможный запрет ОПЗЖ и "Партии Шария" на фоне последних событий. Механизмов и оснований для этого множество.
Источник:24 канал
Для этого даже необязательно присутствие так называемого лидера партии. Такое заявление Малюська сделал в прямом эфире. Он добавил, что уже есть достаточно доказательств для этого.
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Более того, их уже передали в Окружной административный суд Киева. По словам Малюськи, есть конкретные подтвержденные факты.
По словам министра, речь идет о 2 основных блоках нарушений:
- во время регистрации "Партия Шария", когда состоялся так называемый ребрендиг, большинство подписей подделали. Это подтвердила экспертиза;
- онлайн-агитация, где звучали призывы к подрыву безопасности государства, подрыву межнациональной розни и другие нарушения запретов.
Как подытожил Малюська, вероятно, понадобится еще одна экспертиза.
На вопрос журналиста, если Шарий не вернется в Украину и не появится на заседаниях суда – возможно ли тогда прекратить деятельность партии, министр ответил, что Шарий не нужен для рассмотрения таких категорий дел.
"Безусловно, без присутствия Шария можно запретить деятельность партии. Он не является стороной процесса, ею является политическая партия. Мы привлекли еще третье лицо – Службу безопасности Украины", – пояснил Малюська.
Смотрите видео: Малюська о запрете "Партии Шария"
Запрет "Партии Шария": что известно
- 11 марта Министерство юстиции подало иск в Окружной административный суд Киева.
- Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск о запрете "Партии Шария", основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и СБУ.
- Основания для подачи иска – многочисленные нарушения Конституции и законов Украины партией.
- Тем временем Пророссийский блогер Анатолий Шарий обвинил в иске Владимира Зеленского. Пропагандист заявил, что президент хочет "закрыть "Партию Шария" любым способом".
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