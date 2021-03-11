Министр юстиции Денис Малюська не исключил возможный запрет ОПЗЖ и "Партии Шария" на фоне последних событий. Механизмов и оснований для этого множество.

Для этого даже необязательно присутствие так называемого лидера партии. Такое заявление Малюська сделал в прямом эфире. Он добавил, что уже есть достаточно доказательств для этого.

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Более того, их уже передали в Окружной административный суд Киева. По словам Малюськи, есть конкретные подтвержденные факты.

Справка. Окружной административный суд Киева открыл производство против "Партии Шария". Заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

По словам министра, речь идет о 2 основных блоках нарушений:

во время регистрации "Партия Шария", когда состоялся так называемый ребрендиг, большинство подписей подделали . Это подтвердила экспертиза;

. Это подтвердила экспертиза; онлайн-агитация, где звучали призывы к подрыву безопасности государства, подрыву межнациональной розни и другие нарушения запретов.

Как подытожил Малюська, вероятно, понадобится еще одна экспертиза.

На вопрос журналиста, если Шарий не вернется в Украину и не появится на заседаниях суда – возможно ли тогда прекратить деятельность партии, министр ответил, что Шарий не нужен для рассмотрения таких категорий дел.

"Безусловно, без присутствия Шария можно запретить деятельность партии. Он не является стороной процесса, ею является политическая партия. Мы привлекли еще третье лицо – Службу безопасности Украины", – пояснил Малюська.

Смотрите видео: Малюська о запрете "Партии Шария"

Запрет "Партии Шария": что известно