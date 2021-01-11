Чтобы сфера культуры заработала 25 января, нужно, чтобы украинцы придерживались противоэпидемических мероприятий. С такой просьбой обратился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Что говорит Ткаченко

Кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина. Именно потому, что они придерживаются постановления. Об этом Ткаченко написал в своем телеграм-канале.

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Поддержка украинский нужна, чтобы сфера культуры возобновила свою работу.

Читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили свои выходные. Толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов и обычных мест новогоднего отдыха, вроде, ярмарок,

– возмутился Ткаченко.

Поэтому министр призвал придерживаться социальной дистанции. Политик предложил взять кофе на вынос, поехать в заповедник или сходить с семьей в парк. Однако крайне важно не собираться компанией в одном месте.

Наконец министр добавил, что надо подумать об украинской культуре, а также о миллионах людей, работающих в малом бизнесе.

"Именно они несут убытки от локдауну больше всего. И от вашей ответственности зависит, как культура выйдет из этого кризиса. И когда", – подытожил Ткаченко.

Обратите внимание! В Украине с 8 по 24 января действует локдаун. Несмотря на то, что большинство заведений не работают, толпы Украинская без масок все равно заметили на прогулках и курортах. Например, в Буковеле.



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Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала