Толпы без масок и социальной дистанции, – Ткаченко попросил украинцев придерживаться карантина
Чтобы сфера культуры заработала 25 января, нужно, чтобы украинцы придерживались противоэпидемических мероприятий. С такой просьбой обратился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Что говорит Ткаченко
Кинотеатры, театры, выставочные залы, креативный бизнес больше всего страдают от жесткого карантина. Именно потому, что они придерживаются постановления. Об этом Ткаченко написал в своем телеграм-канале.
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Поддержка украинский нужна, чтобы сфера культуры возобновила свою работу.
Читал новости и рассматривал фотографии в соцсетях, как украинцы проводили свои выходные. Толпы без масок и социальной дистанции. Это касается и курортов и обычных мест новогоднего отдыха, вроде, ярмарок,
– возмутился Ткаченко.
Поэтому министр призвал придерживаться социальной дистанции. Политик предложил взять кофе на вынос, поехать в заповедник или сходить с семьей в парк. Однако крайне важно не собираться компанией в одном месте.
Наконец министр добавил, что надо подумать об украинской культуре, а также о миллионах людей, работающих в малом бизнесе.
"Именно они несут убытки от локдауну больше всего. И от вашей ответственности зависит, как культура выйдет из этого кризиса. И когда", – подытожил Ткаченко.
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