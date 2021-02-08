Министерство здравоохранения получает номинацию "провал года" за 2020. В ведомстве смогли полностью провалить государственные закупки лекарств. В частности, препаратов для лечения онкологических болезней.

Минздрав сейчас оценивают преимущественно сквозь призму коронавируса. Однако другие болезни никуда не делись. Журналисты Bihus.Info обратили внимание на закупку лекарств, на госпрограммы. Особенно те, которые касаются лечения онкозаболеваний. Больше об этом – читайте дальше.

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Пациенты в Украине не могут получить бесплатные лекарства

Летом 2020 года Виктории диагностировали хронический миелолейкоз – рак крови. Болезнь является неизлечимой, но при правильном и постоянном лечении с ней можно жить долго и полноценно. Ежедневно девушка должна принимать очень дорогие таблетки.

Мне надо 3 упаковки в месяц – это 45 тысяч гривен. Без этого препарата я просто не смогу. Мне в дозировке нужно 600 миллиграммов, я пью сейчас 400, поскольку у меня нет денег именно на 600,

– рассказала Виктория из Херсона.

Препарат Виктория должна была бы получать бесплатно. Лечить онкологию, как и еще более 30 тяжелых диагнозов, должно государство. Но ключевое слово – "должно". Потому что, похоже, пациентов бросили наедине с болезнью.

В стране с минимальной зарплатой в 5 тысяч гривен, цена месячного лечения Виктории для большинства семей – просто неподъемная. Но те самые 45 тысяч гривен в месяц в масштабах страны – копейки. Особенно, когда на лекарства из бюджета дали почти 10 миллиардов.

Можно предположить, что паника – чрезмерная. Якобы под конец года нужные Виктории таблетки просто закончились, и даже новая партия уже приехала. Однако закончились эти таблетки не только к концу года, и говорится также и о других препаратах.

Ситуация с закупкой лекарств при новом главе Минздрава

В марте 2020 мир искал спасения от новой пандемии – экстренно разворачивались госпитали, фармацевты приобщались к поиску вакцин и лекарств. Тем временем в Украине искали министра, который сможет продержаться в должности более месяца.

Сразу после назначения Максим Степанов решительно бросился в борьбу. Впрочем не за здоровье нации, а за должности, закупки и собственный имидж. Тогда, прыгая с канала на канал, новый министр все провалы Минздрава списывал на команду предшественников.



Максим Степанов / Фото 24 канала

В частности, он называл реформу предыдущих руководителей Минздрава экспериментом.

Я думаю, нам надо быстрее двигаться, чтобы разгребать те завалы, которые достались,

– заявил Максим Степанов.

Но слова несколько разошлись с реальностью. Исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко осенью 2020 года рассказала, что в организации обрывались линии от звонков пациентов относительно того, что лекарств нет.

Именно осенью организация "Пациенты Украины" как раз готовила отчет о проведенных Министерством здравоохранения закупках.

Хотя предупреждать Минздрав, что тот медленно, но уверенно движется в пропасть и под конец года пациентов ждет катастрофа, начали еще весной.

"Мы в самом начале говорили, о том, что Минздрав не начал вовремя закупки за средства 2020 года. Это 38 огромных программ, от которых зависит не только здоровье, но и жизнь людей", – сообщила Инна Иваненко.

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А когда спрогнозированная ими катастрофа наступила, начали выходить на улицы. Пациенты начали устраивать настоящие бунты.

Но в Министерстве риторика – другая. Если верить Минздраву, то лекарства в ноябре не просто не закончились, а их еще и, похоже, раздавать можно было.

Мы четко осознаем, что у нас этих остатков – почти на 81,3%. По сравнению с 2019 годом мы обеспечены лекарствами,

– подчеркнула заместительница министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Если ориентироваться на годовую потребность, по данным Минздрава, бесплатных лекарств не просто достаточно, а некоторых даже с избытком.



В Минздраве отметили, что лекарств осталось вдоволь на конец 2020 / Скриншот из видео

Хотя, если верить чиновникам, то у нас и проблем с кислородом в больницах не было, и тестов на COVID-19 делают достаточно. И вообще, мы – лучшие.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина направила довольно много денег на:

закупку средств индивидуальной защиты,;

закупку специального медицинского оборудования;

выплату заработных плат врачам.

Но красивые слова и статистика от Минздрава разбиваются о не такую красивую реальность.

Больная раком Виктория рассказала, что с августа ей ни разу не давали бесплатно лекарства. Она приобрела упаковку препарата за 3 500 гривен. Однако на него у нее возникла аллергия. Поэтому в Киеве врачи его отменили, а назначили новый – "тасингу".

Обратите внимание! По данным Минздрава, "тасингу", или "нилотинибу" должны были закупить 400 тысяч капсул на 110 миллионов гривен. Их должны были привезти еще в 2019, однако этого не произошло.

Как происходит закупка гослекарств

Арсен Жумадилов, руководитель государственного предприятия, которое занимается закупками для Министерства здравоохранения, объяснил, как это работает:

Минздрав говорит, что нужно купить;

государственное предприятие (ГП – 24 канал) "Медицинские закупки" готовит закупку;

Минздрав подписывает;

"Медицинские закупки" покупают.

Функцию "покупать" у самого Министерства забрали. Так как раньше, когда Минздрав покупал сам, то за 1 таблетку "тасинги" платили около 50 долларов. ГП нашло их по 10.

В мае мы имели доступ к информации относительно ожидаемых поставок, поэтому, соответственно, могли высчитывать плановые дефициты в каждом регионе и понимали всю ситуацию как по стране, так и в разрезе каждого лекарственного средства в областях,

– отметил Арсен Жумадилов.

В Минздраве закрытие статистики объяснили просто – не лезьте туда, где вам не место. По словам Светланы Шаталовой, функция ГП "Медзакупки" записана в уставе. Речь идет об оказании консультационных услуг по организации, проведению процедур закупок.

Минздрав вернул себе контроль над тендерами

Но ведь не статистикой единой. Потому что после того, как доступ к ней для ГП закрыли, предприятие Жумадилова ждал еще один сюрприз. Минздрав вернул себе фактически полный контроль над тендерами. Теперь перед началом торгов, в процессе и даже после любой шаг "Медзакупки" должны согласовывать с ведомством.

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Весной ГП предупредило Минздрав о необходимости закупки. Статистику им закрыли сразу. А вот документы для старта торгов прислали только летом. В июне ГП направило в Министерство первую партию документов на согласование.

Ведомство согласовало их через месяц. ГП открыло торги, провело переговоры, выбрало победителя, снова отправило документы в Минздрав. И снова – ждало. В ноябре наконец закупка полностью была согласована.

Справка. Между началом переписки и документальным завершением закупки прошло 5 месяцев. Однако нужно было еще ждать саму поставку.

Вся ситуация создана таким образом, что ГП и Минздрав могут месяцами перекидывать между собой документы. И как следствие – ответственность. Пациенты не могут искать виновных в отсутствии столь нужных им лекарств. У них другая задача – выжить.

Изменилась ли ситуация с закупкой лекарств по состоянию на январь 2021

Ключевые разговоры для этого материала журналисты записали еще осенью 2020 года. Поэтому по состоянию на начало января есть некоторые изменения.

Например, "Пациенты Украины" завершили и даже презентовали свой мониторинг. По их подсчетам, Минздрав не купил около сотни позиций из перечня нужных лекарств.

Негативно успела оценить работу министерства и Счетная палата. По их предварительной оценке, госзакупку лекарств и медизделий провалили на миллиард. То есть, на 1 миллиард вообще ничего не купили.

Есть и хорошая новость – закупленную "тасингу" обещают вот-вот начать развозить по регионам.