У редакційній колонці The Washington Post зачепили тему очікуваної розмови президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Мовляв, вона не відбулася, бо Білий дім хоче бачити боротьбу Києва з олігархами.

На це відреагував міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив журналістам, що конспірологічні теорії традиційно супроводжують такі події як розмова президентів, але насправді "сигнали від американської сторони діаметрально протилежні".

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Реакція МЗС України на статтю у The Washington Post

"Мають право на власний погляд"

Дмитро Кулеба зауважив, що і редакційна колегія WP, і українські журналісти "мають право на власний погляд". Але зводити стосунки Сполучених Штатів Америки та України не можна зводити до "однієї розмови лідерів".

Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події,

– наголосив глава МЗС України.

Але "факти свідчать про планомірний розвиток діалогу України та США":

Зокрема, Кулеба нагадав, що спілкувався телефоном з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном "вже у перші тижні його перебування на посаді".

Так само спілкувалися й міністри оборони країн.

"Є абсолютно змістовна і широка розмова між нашими країнами з усього спектру питань", – запевнив Кулеба.

"Сигнали американської сторони діаметрально протилежні"

Щодо змісту статті WP Дмитро Кулеба сказав таке: після нещодавніх рішень РНБО (Ради нацбезпеки й оборони) "неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом".

Тільки за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити,

– переконаний глава МЗС України.

Окрім того, стосунки США та України зараз мають геть інший вигляд, аніж їх описують журналісти:

Україна отримує від американської сторони сигнали, "діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів".

Білий дім рішення РНБО та інші події в нашій країні вважає "довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам".

"Тому немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад", – підсумував Дмитро Кулеба.

Яка ситуація навколо розмови Зеленського й Байдена

14 березня стало відомо про публікацію в американському виданні The Washington Post статті про очікувану розмову президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. У ній мовилося, що Вашингтон очікує від Києва активнішої боротьби з олігархами, корумпованими суддями й кримінальними кланами. Акцент при цьому зробили на особі Ігоря Коломойського, з яким Зеленський "повинен порвати".

Дещо раніше, 23 лютого, глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що міністерство працює для організації телефонної розмови між Зеленським та Байденом. А одразу після інавгурації Джо Байдена колишній посол України в США Володимир Єльченко говорив, що контакт президентів "буде досить швидко".

А одразу після інавгурації Джо Байдена колишній посол України в США Володимир Єльченко говорив, що контакт президентів "буде досить швидко". 15 березня нова представниця інтересів України у США – пані посол Оксана Маркарова – запевнила, що телефонна розмова Байдена та Зеленського відбудеться обов'язково. Але ключовим у цій темі є не термін, а зміст.

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