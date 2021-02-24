Что известно о Гренаде?

Она включает собственно Гренаду (самый южный из Подветренных островов), а также южную часть островов Гренадины (самый большой из которых – Кариока). Площадь страны составляет 344 квадратных километра. Столица – Сент-Джорджес. Руководит страной британская королева Елизавета II, она представлена генерал-губернатором. Официальный язык – английский.

Острова были открыты в 1498 году, во время третьего плавания Колумба. Тогда их населяли индейцы-карибы. Первые поселения европейцев на островах основали испанцы. Впоследствии страной владели Франция и Великобритания. В 1967 году Гренада получила внутреннее самоуправление. А независимость в составе Британского содружества – в 1974 году.

Гренада – остров вулканического происхождения. Прибрежная часть – низменность. Внутреннюю часть острова занимают горы и возвышенности. Максимальная высота вулканических вершин достигает 840 метров (гора Сент-Катерин). Рек на острове – мало, зато много ручьев и источников.

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