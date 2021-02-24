Украинцы без виз теперь могут путешествовать в Гренаду: это государство в Карибском море
Уже с 1 марта украинцы смогут без виз путешествовать в Гренаду. Также жители последней получат безвиз для путешествий в Украине.
Соглашение об отмене визовых требований подписали Кабинет Министров Украины и правительство Гренады еще 16 июля 2020 года. Цель – упрощение режима пересечения границы, а также укрепление дружеских отношений между Украиной и Гренадой.
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Что предусматривает документ
- Граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.
- В течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.
- Стороны подписали соглашение на 5 лет с последующим автоматическим продлением действия еще на 5 лет.
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