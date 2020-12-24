Дело Татарова, которое забрал Офис генпрокурора, в НАБУ считают беспрецедентным вмешательством в их расследование.

"Беспрецедентное в истории Украины решение" о передаче дела принимало "под покровом ночи". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовного процессуального кодекса,

– говорится в сообщении.

Что говорят в НАБУ

Приняли решение без консультаций с НАБУ и САП. Отметку в едином реестре досудебных расследований сделали в 23:42.

У НАБУ есть доказательства, что Татаров причастен к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии.

Сообщить о подозрении Татарову должны были еще в первых числах декабря. Однако тогда генпрокурор отсрочил сообщение на 17 дней.

В день, когда Высший антикоррупционный суд Украины должен был избрать меру пресечения подозреваемому, дело передают СБУ. В САП об этом узнали лишь 24 декабря в 9:00.

Офис генпрокурора фактически встал на защиту Татарова.

Обратите внимание! Подробнее о деле Татарова и его передаче в СБУ можно прочитать здесь.