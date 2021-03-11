Украинская прокуратура займется беспилотником с биркой ФСБ России – фото
На Донбассе в зоне ООС военные нашли беспилотник. На его поврежденном аккумуляторе обнаружили наклейку ФСБ. Устройство передали в прокуратуру как еще одно доказательство участия России в вооруженном конфликте в Украине.
Источник:Офис Генпрокурора
Беспилотник является очередным подтверждением причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе. Его нашли во время инженерной разведки в зоне ООС.
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Что известно о беспилотнике
Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований России для сбора информации о Вооруженных Силах Украины,
– говорится в сообщении.
Когда беспилотник осмотрели, то на поврежденном аккумуляторе обнаружили голограмму. На ней было сказано: "ФСБ РФ 704". Его нашли военные 8 марта.
Беспилотник России разбился в Донецкой области / Фото Офиса Генерального прокурора
По данным правоохранителей, это устройство изготовил российский разработчик "ZALA AERO".
Российский беспилотник в Донецкой области / Фото Офиса Генерального прокурора
Найденный предмет добавили к вещественным доказательствам в уголовном производстве. Его расследуют по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны.
Беспилотник оккупантов на Донбассе / Фото Офиса Генерального прокурора
В Офисе Генерального прокурора отметили, что следствие продолжается.
Ситуация на Донбассе: коротко
- Ситуация на Донбассе обострилась 26 февраля 2021 года. Вероятно, это стало ответом на введение санкций против пророссийского ставленника Виктора Медведчука.
- Тогда из-за обстрела боевиками, были ранены 9 украинских военных.
- По данным разведки, Россия укрепляет позиции на Донбассе, свозит снайперов.
- Российские военные возле границ Украины и на оккупированных территориях активизировались.
- Из-за ряда нарушений режима тишины и продолжения выявления агрессии со стороны России, США продлило санкции против агрессора.
- 10 марта российские военные устроили многочисленные обстрелы. Один боец ВСУ погиб.
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