На Донбассе в зоне ООС военные нашли беспилотник. На его поврежденном аккумуляторе обнаружили наклейку ФСБ. Устройство передали в прокуратуру как еще одно доказательство участия России в вооруженном конфликте в Украине.

Беспилотник является очередным подтверждением причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе. Его нашли во время инженерной разведки в зоне ООС.

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Что известно о беспилотнике

Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований России для сбора информации о Вооруженных Силах Украины,

– говорится в сообщении.

Когда беспилотник осмотрели, то на поврежденном аккумуляторе обнаружили голограмму. На ней было сказано: "ФСБ РФ 704". Его нашли военные 8 марта.



Беспилотник России разбился в Донецкой области / Фото Офиса Генерального прокурора

По данным правоохранителей, это устройство изготовил российский разработчик "ZALA AERO".



Российский беспилотник в Донецкой области / Фото Офиса Генерального прокурора

Найденный предмет добавили к вещественным доказательствам в уголовном производстве. Его расследуют по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны.



Беспилотник оккупантов на Донбассе / Фото Офиса Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора отметили, что следствие продолжается.

Обратите внимание! Компания "ZALA AERO" принадлежит России. Она специализируется на разработке и создании беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов. Эти средства способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Ситуация на Донбассе: коротко