Майк Хоар стал легендой еще при жизни. Он был разведчиком, бухгалтером, организатором сафари и, наконец, командиром отряда наемников. Об одном из самых известных "солдат удачи" ХХ века, который охотился на Че Гевару в африканской саванне – читайте дальше.

В 1960-х годах в Конго 300 бельгийских парашютистов выбили из города почти семитысячный отряд повстанцев Симба. Освобождено почти 2 тысячи белых заложников. Больше – в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Боевики взяли их в плен перед наступлением белых, чтобы выторговать удобные позиции в переговорах с правительством Конго. Когда стало понятно, что город штурмуют, Симба начали убивать пленных. 80 безоружных человек погибли в той бессмысленной бойне.

Кто такой Майк Хоар

Зачистку города коммандосам помогали вести подразделения конголезской армии. Самыми боеспособными из них были наемники. Среди них выделялась рота Commando 5, руководил ею невысокий мужчина в берете.

Обратите внимание! Стэнливиль был лишь одним из сотен сражений этого ирландца. Майк Хоар еще при жизни стал легендой и получил славу "короля наемников".

Хоар родился в День святого Патрика в Калькутте. Его семья происходила из Ирландии. Отец был военным и имел немного возможностей отправить сына учиться в Англию. Там его сын изучал искусство учета денег, должен был стать финансистом бухгалтером.

Невысокий рост парень компенсировал мятежным и довольно боевым характером. Героем детства Хоара был известный пират ее величества – сэр Фрэнсис Дрейк.



Молодой Майк Хоар / Архивное фото

Получение диплома совпало с началом войны, парень пошел в армию добровольцем. В военкомате попросился воевать ближе к дому. Крещение огнем прошел в составе танкового корпуса, который воевал в Бирме.

Хоар был разведчиком, а это означало – большинство времени на передовой. Он принимал участие в Араканском контрнаступлении британцев, который захлебнулся. А потом за проявленное мужество при обороне при Кохиме получил звание майора.

Как Хоар попал в Южную Африку

После Бирмы он уже не вернулся в Индию, которая после Второй мировой провозгласила независимость от Великобритании. В поисках нового дома Хоара забросило в Южную Африку, где он пытался восстановить бухгалтерскую практику.

Но потребность адреналина толкала его к другим занятиям. Ирландец пересек Африканский континент на мотоцикле, организовывал Сафари. Но в 1960-х Хоар начал новую страницу своей биографии.

Конго, получив независимость, за несколько недель провалилась в пропасть гражданской войны. Страна распадалась на куски из-за различий интересов, которые различные племенные группы решили защищать с оружием в руках.

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Сепаратизм Катанги не удался. Первому президенту Конго Жозефу Касавубу удалось удержать провинцию благодаря военной помощи миротворцев ООН.

Восстание Симба

Уладить конфликт окончательно должно было назначение экс-лидера сепаратистов Моиса Чомбе премьер-министром правительства национального примирения. О своих белых легионерах он вспомнил, когда четверть страны захватили повстанцы Симба.

Что известно о повстанцах Симба? Симба на языке суахили означает "лев". Так называли себя повстанцы, которые на протяжении 1963 – 1965 годов воевали с правительственными войсками в Конго. Их возглавляли последователи Патриса Лумумбы, экс-премьера страны, погибшего после политических преследований.



Повстанцев поддерживали страны Восточного Блока, в частности Китай и Советский Союз. За 2 года повстанцы Симба захватили восток страны. На подконтрольных территориях проводили политику экстерминации, как к белому, так и к местному темнокожему населению.

В 1964 году на стороне повстанцев начали воевать наемники из Кубы. Среди них и правая рука Кастро – Эрнесто Че Гевара. Отряды Симба были безудержными в бою. Конголезская армия не могла им ставить эффективного сопротивления и постепенно сдавала территории.

Люди из окружения Чомбе, в то время конголезского премьера, начали искать добровольцев, которые могли бы помочь остановить революцию.

В Катанзе была сформирована жандармерия Катанги, фактически – их вооруженные силы. Подразделения наемников были интегрированы в жандармерию,

– пояснил Иван Беленков из Центра изучения повстанческих движений.

Кровь стыла в жилах и от людоедских практик боевиков, которые таким образом получали окончательную победу над врагами. Они верили, что колдовство поможет выжить от пуль, заметил Беленков.

И добавил, что доходило даже до того, что они не использовали огнестрельного оружия. Мол, это – зло от европейцев. Зато вооружались мачете, луками и тому подобное.

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Что известно о коммандос Хоара

Майка Хоара хорошо помнили как надежного партнера, чьи коммандос эффективно помогали "чомбистам" в 1961 году. Он был решительным и придерживался своего слова с бухгалтерской педантичностью.

За малодушие мог врезать, чтобы вправить мозги. А за мародерство и насилие в отношении мирного населения наказывал еще жестче. Одному из нарушителей, пойманного с поличным, отстрелил пальцы на ногах.

Однажды он поехал искать сына одного из зажиточных крестьян. И обнаружил, что того парня убили в одном из сел. И он сжег это село. Это не осталось незамеченным,

– рассказал военный эксперт Сергей Пономаренко.

В общем коммандос Хоара насчитывал до 300 человек, в основном – из Родезии и Южной Африки. В отличие от других подразделений, где были, например, бельгийские наемники, люди Хоара отличались высоким уровнем дисциплины.

Это влияло на их огневую силу и одновременно на количество потерь. Первые группы добровольцев, которые прибыли в лагерь Хоара, были в плачевном состоянии.



Один из самых известных наемников XX века Майк Хоар / Архивное фото

Среди добровольцев было много невежд, алкоголиков, наркоманов и других людей сомнительной репутации. Многие думали заработать легкие деньги и не были настроены работать или рисковать жизнью.

Бойцы коммандос воевали в бельгийско-британской форме времен Второй мировой. Британское снаряжение можно было тогда встретить на местах боев с немцами на севере Африки. На голове обычно были оливковые береты или бельгийские каски М1, скопированные с американских.

Символом Commando 5 был дикий гусь, его носили на шевронах на правой руке. Симба шли вперед, а судьбе тех, кто оказывался у них на пути, невозможно было позавидовать.

Восстание "солдат удачи"

Меньше чем через год Хоара и его коммандос праздновали победу. Боевиков Симба, выживших после кровавых столкновений с правительственными войсками, разогнали по джунглям. Че Гевара в последний момент ускользнул из рук наемников.

Справка. После победы над Симба новое правительство Конго взялось за иностранных легионеров. Наемники стали ненужными и их объявили вне закона.

После решения власти распустить наемников 2 подразделения "солдат удачи" решили захватить власть в Конго. Костяком восстания стали подразделения бывших жандармов Катанги под командованием бельгийца Жан Шрамма.

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Еще одним военным, который решил повторить успех итальянских кондотьеров, которые из наемников превращались в баронов, захватив власть в небольших княжествах, был француз Боб Денар.

Денар был умелым воином и авторитетным лидером. Его люди были вооружены и экипированы настолько хорошо, что мои солдаты чувствовали себя у них как бедные родственники,

– писал в воспоминаниях Майк Хоар.

Отряды Шрамма и Денара, имея под собой боеспособные подразделения конголезской армии устроили бунт и планировали захватить власть в Конго. Впрочем, планы пришлось менять из-за людей Майка Хоара – он остался верен генералу Мобуту.

За услугами Хоара и Денара стали обращаться другие африканские правители, хотя это не означало быстрого обогащения. Часто деньги адресатам не доходили, или условия не позволяли провести расчеты в полном объеме.

Заказ госпереворота на Сейшелах

"Клуб диких гусей" развернул работу по всему миру. Бойцы были нужны для решения конфликтов в Анголе, Биафре, Родезии. О Хоаре мир снова заговорил в 1978 году. Он собрал своих "солдат удачи", чтобы выполнить заказ государственного переворота на Сейшельских островах.

Справка. Сейшельские острова – карликовая страна, а точнее архипелаг из 44 островов в Индийском океане. До лета 1976 года это была колония Великобритании.

Как пояснил Беленков, Сейшелы были одной из тех точек, через которые Южная Африка получала помощь в технологиях и оружии. Поскольку в то время ЮАР уже была под санкциями.

"Во-вторых, Сейшелы расположены относительно рядом с атоллом Диего Гарсия, где была военная база США. Социалистическая ориентация Сейшел угрожала тем, что там могла появиться советская военная база. Это составляло конкретную угрозу базе на Диего Гарсии", – добавил эксперт.



Где расположены Сейшелы и атолл Диего-Гарсия / Инфографика 24 канала

Попытки вернуть власть своими силами выглядели фантастикой, но не в случае, если можно было обратиться за помощью соответствующих людей. Подготовка переворота на Сейшелах растянулась почти на 3 года.

За это время на самих островах многое изменилось. Поддержка местных элит, на которую рассчитывал бывший премьер, а теперь заказчик переворота Джеймс Менчи, развеялась. Хоару к тому времени уже исполнилось 62 года, но он согласился сам возглавить операцию.

Все пошло не по плану Хоара

24 ноября 1981 года под видом регбийной команды наемники вылетели в направлении аэропорта Маэ на Сейшелах. План пошел кувырком во время таможенного контроля. В сумке одного из прибывших гостей обнаружили двойное дно, а там – автомат. В аэропорту объявили тревогу.

О внезапном ударе можно было забыть, на аэродром подтягивались силы полиции. Это означало, что вскоре там будет и армия, считал Хоар. Однако складывать оружие было не в его правилах.

Поэтому наемники захватили авиационную башню, прижали силовиков к земле и объявили, что аэропорт и все, кто сейчас в нем находится, стали заложниками. Хоару пришлось прибегнуть к крайним мерам и захватить гражданский борт.



Местные СМИ берут интервью у виновников переворота / Архивное фото

Интересно, что его обвинили в том, что он силой захватил гражданский борт индийских авиалиний и полетел в ЮАР. На самом деле капитан воздушного судна сам предложил это. Мол, топлива для этого достаточно.

Захваченный "Боинг" сначала взял курс на Йоханнесбург, но вернул и приземлился в Дурбане. В январе 1982 года международная комиссия, призванная Совбезом ООН, требовала от власти ЮАР наказать виновных в устройстве покушений на чужих территориях.

Старость "короля наемников"

43 наемника из рейда на Сейшелы получили формальные сроки за решеткой. Хоар вышел из тюрьмы через 30 месяцев. До сих пор он принадлежал в Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, но из-за скандала его уволили.

Это был удар по финансам пожилого "короля наемников". Правда, Хоар смог удержать свои дела на плаву. Писал мемуары, консультировал политиков и военных.

Также он декларировал себя ярым антикоммунистом и уверял, что в Конго воевал за убеждения. Мол, чтобы самая большая страна Африки не пошла под контроль коммунистов.