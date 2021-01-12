Встреча советников "нормандской четверки" продолжалась 6 часов и завершилась под вечер 12 января. Главной темой переговоров была война на Донбассе.

Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак. Об этом сообщает "Укринформ".

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Также участие во встрече от украинской стороны приняли министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и представители СНБО. Российскую делегацию возглавил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

Что сказал Козак

Как пишет Интерфакс, представитель России заявил, что окончательных решений в вопросе найти не удалось.

Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта,

– сказал Козак.

По его словам, следующая встреча состоится в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".

О чем говорили во время встречи советников

Главной темой для Украины был вопрос безопасности. Советники "нормандской четверки" обсудили вопросы войны на Донбассе и искали решение, как достичь мира на этих территориях.

В Офисе Президента пока не рассказали деталей встречи.

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Что было раньше