В Берлине завершилась встреча советников "нормандской четверки": о чем договорились
Встреча советников "нормандской четверки" продолжалась 6 часов и завершилась под вечер 12 января. Главной темой переговоров была война на Донбассе.
Украинскую сторону представляли руководитель ОП Андрей Ермак. Об этом сообщает "Укринформ".
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Также участие во встрече от украинской стороны приняли министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и представители СНБО. Российскую делегацию возглавил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.
Что сказал Козак
Как пишет Интерфакс, представитель России заявил, что окончательных решений в вопросе найти не удалось.
Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта,
– сказал Козак.
По его словам, следующая встреча состоится в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".
О чем говорили во время встречи советников
Главной темой для Украины был вопрос безопасности. Советники "нормандской четверки" обсудили вопросы войны на Донбассе и искали решение, как достичь мира на этих территориях.
В Офисе Президента пока не рассказали деталей встречи.
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Что было раньше
- Точную дату встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" не обнародовали. Однако Андрей Ермак подчеркивал, что она запланирована на январь 2021 года.
- Еще в декабря 2020 года представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия подтвердила готовность к возобновлению нормандского формата.
- Это пятая встреча в Берлине после саммита 9 декабря 2019 года в Париже. В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.
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