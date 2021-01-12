В Берлине 12 января уже 5 часов продолжается встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". Приоритетом для украинской делегации является вопрос безопасности.

Позицию Украины поддерживают Франция и Германия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Новое время".

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Именно на аспекте безопасности фокусируется Украина. Эта позиция имеет полную поддержку и понимание со стороны Германии и Франции,

– говорится в сообщении.

Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Что было раньше

Точную дату встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" не обнародовали.

Ермак только подчеркивал, что она запланирована на январь 2021 года.

Еще в декабре 2020 года представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия подтвердила готовность к возобновлению нормандского формата.

Обратите внимание! В нормандском формате участвуют 4 страны: Украина, Франция, Германия и Россия. Подробнее читайте здесь.