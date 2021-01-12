В Берлине 5 часов продолжаются "тайные" переговоры в нормандском формате, – СМИ
В Берлине 12 января уже 5 часов продолжается встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". Приоритетом для украинской делегации является вопрос безопасности.
Позицию Украины поддерживают Франция и Германия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Новое время".
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Именно на аспекте безопасности фокусируется Украина. Эта позиция имеет полную поддержку и понимание со стороны Германии и Франции,
– говорится в сообщении.
Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Что было раньше
- Точную дату встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" не обнародовали.
- Ермак только подчеркивал, что она запланирована на январь 2021 года.
- Еще в декабре 2020 года представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия подтвердила готовность к возобновлению нормандского формата.
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