Бердянский залив вдруг превратился в Арктику: невероятные фото
В феврале Бердянский залив в Запорожской области покрылся льдинами и превратился в настоящую зимнюю сказку. Фотографии напоминают кадры из далекой Арктики.
Источник:Фейсбук Юлии Покас
Бердянская коса отделяет Бердянский залив от Азовского моря. Этой зимой она покрылась льдом и поразила украинцев фантастической красотой.
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Фотографиями в сети поделилась местная фотограф Юлия Покас.
Арктика? Нет! Зима на Бердянской косе. Ледяная красота,
– заявила фотограф.
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