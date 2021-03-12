В Бердянске уволенный работник пытался поджечь кабинет руководителя
В Бердянске 9 марта оскорбленный мужчина пытался поджечь кабинет руководителя строительного магазина. Так он хотел напугать работодателя за свое увольнение.
Источник:полиция
Детали инцидента
Злоумышленник пришел в магазин и облил кабинет руководителя неизвестным веществом.
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55-летний руководитель магазина позвонил правоохранителям. На место происшествия немедленно прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Заявитель рассказал полицейским, что вещество, по его мнению, является бензином, а мужчина пытался совершить поджог.
Во время отработки прилегающей к магазину территории обнаружили правонарушителя. Им оказался местный мужчина 1983 года рождения, бывший работник магазина,
– рассказали в полиции.
Мужчины поссорились из-за увольнения
Правонарушитель пояснил, что хотел напугать руководителя магазина из-за конфликта относительно увольнения с работы.
При осмотре места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.
По данному факту открыли уголовное производство из-за хулиганства. После получения заключения экспертных исследований, уволенному работнику могут сообщить подозрение.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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