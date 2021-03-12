В Бердянске 9 марта оскорбленный мужчина пытался поджечь кабинет руководителя строительного магазина. Так он хотел напугать работодателя за свое увольнение.

Детали инцидента

Злоумышленник пришел в магазин и облил кабинет руководителя неизвестным веществом.

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55-летний руководитель магазина позвонил правоохранителям. На место происшествия немедленно прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Заявитель рассказал полицейским, что вещество, по его мнению, является бензином, а мужчина пытался совершить поджог.

Во время отработки прилегающей к магазину территории обнаружили правонарушителя. Им оказался местный мужчина 1983 года рождения, бывший работник магазина,

– рассказали в полиции.

Мужчины поссорились из-за увольнения

Правонарушитель пояснил, что хотел напугать руководителя магазина из-за конфликта относительно увольнения с работы.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

По данному факту открыли уголовное производство из-за хулиганства. После получения заключения экспертных исследований, уволенному работнику могут сообщить подозрение.

Сейчас продолжается досудебное расследование.