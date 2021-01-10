Бердичевский городской районный суд Житомирской области оштрафовал 47-летнюю местную женщину за избиение 7-летнего сына. Она трижды ударила ребенка резиновой палкой потому, что тот без разрешения ходил к реке.

Инцидент произошел еще в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.

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Что известно об избиении ребенка

Мальчик вернулся домой с прогулки около 22:00.

Сначала женщина нецензурно выражалась в отношении ребенка.

Затем схватила резиновую палку и дважды ударила сына по голенях и один раз – по ягодицам.

В результате у мальчика появились синяки.

Полиция квалифицировала действия женщины как умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Свою вину она признала и рассказала, что побила сына, потому что тот без ее разрешения пошел к реке.

Что известно о приговоре суда

Мать заверила, что очень сожалеет о содеянном и больше такого не будет. Ее искреннее раскаяние было признано смягчающим обстоятельством.

Назначая наказание, суд учитывал и данные о личности жительницы Бердичева: она ранее не судима, находится в декретном отпуске, не состоит на учете у нарколога и психолога. Отягощает наказание то, что правонарушение было совершено в отношении малолетнего ребенка, с которым обвиняемая находится в семейных отношениях,

– говорится в сообщении пресс-службы суда.

В результате суд назначил матери мальчика 680 гривен штрафа.