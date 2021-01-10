Била резиновой палкой: в Бердичеве суд оштрафовал женщину за избиение 7-летнего сына
Бердичевский городской районный суд Житомирской области оштрафовал 47-летнюю местную женщину за избиение 7-летнего сына. Она трижды ударила ребенка резиновой палкой потому, что тот без разрешения ходил к реке.
Инцидент произошел еще в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.
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Что известно об избиении ребенка
- Мальчик вернулся домой с прогулки около 22:00.
- Сначала женщина нецензурно выражалась в отношении ребенка.
- Затем схватила резиновую палку и дважды ударила сына по голенях и один раз – по ягодицам.
- В результате у мальчика появились синяки.
- Полиция квалифицировала действия женщины как умышленное нанесение легких телесных повреждений.
- Свою вину она признала и рассказала, что побила сына, потому что тот без ее разрешения пошел к реке.
Что известно о приговоре суда
Мать заверила, что очень сожалеет о содеянном и больше такого не будет. Ее искреннее раскаяние было признано смягчающим обстоятельством.
Назначая наказание, суд учитывал и данные о личности жительницы Бердичева: она ранее не судима, находится в декретном отпуске, не состоит на учете у нарколога и психолога. Отягощает наказание то, что правонарушение было совершено в отношении малолетнего ребенка, с которым обвиняемая находится в семейных отношениях,
– говорится в сообщении пресс-службы суда.
В результате суд назначил матери мальчика 680 гривен штрафа.
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