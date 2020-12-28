Смертельная авария произошла утром 28 декабря возле одного из магазинов Бердичева Житомирской области. 56-летний житель областного центра погиб под колесами машины, которую сам и водил.

Мужчина занимался развозом товаров по торговым точкам, сообщили в полиции Житомирщины. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства его гибели.

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По факту смерти житомирянина открыто уголовное производство.

Переехала собственная машина

По предварительным данным, около 7: 50 мужчина припарковал Mercedes Vario и пошел в грузовое отделение машины. В это время авто начало ехать назад, а водитель решил пытаться его остановить. Для этого мужчина побежал к кабине, но упал и попал под колеса.

Травмы, которые получил пострадавший, оказались не совместимыми с жизнью.

Применял ли водитель грузовика стояночный тормоз, неизвестно.

Расследование инцидента продолжается.