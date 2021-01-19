Закон Украины о языке является чрезвычайно демократичным. Все люди, которые призывают его нарушать, – это обычные провокаторы и спекулянты.

Кроме того, закон внедряется медленно, все сферы имеют достаточно времени, чтобы подготовиться. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это – "совок", который остался далеко в прошлом,

– рассказал Креминь.

Что еще сказал Креминь

По словам уполномоченного по защите государственного языка, спекулянты будто читают по "темникам", которые прислали из соседних стран.

Языковой закон не имеет целью кого-то запугивать.

Если клиент хочет общаться какой-то популярной в конкретном регионе языке, то персонал может ему ответить на этом языке.

Однако первое слово всегда будет оставаться за персоналом, который должен поздороваться и понять, на каком языке клиенту удобнее общаться.

Обратите внимание! Остап Бендер – главный герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок»". Известный авантюрист и искатель незаконных приключений.