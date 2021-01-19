Остап Бендер тоже давал такие советы: Креминь о призывах обходить языковой закон
Закон Украины о языке является чрезвычайно демократичным. Все люди, которые призывают его нарушать, – это обычные провокаторы и спекулянты.
Кроме того, закон внедряется медленно, все сферы имеют достаточно времени, чтобы подготовиться. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка Тарас Креминь.
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Остап Бендер также давал советы, как обходить действующее законодательство. Думаю, что это – "совок", который остался далеко в прошлом,
– рассказал Креминь.
Что еще сказал Креминь
- По словам уполномоченного по защите государственного языка, спекулянты будто читают по "темникам", которые прислали из соседних стран.
- Языковой закон не имеет целью кого-то запугивать.
- Если клиент хочет общаться какой-то популярной в конкретном регионе языке, то персонал может ему ответить на этом языке.
- Однако первое слово всегда будет оставаться за персоналом, который должен поздороваться и понять, на каком языке клиенту удобнее общаться.
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