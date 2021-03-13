На белорусском телевидении назвали украицев "нищим и вымирающим народом", а действующую власть "гордонами". Так высказался ведущий телеканал СТВ Григорий Азаренок.

Журналист посвятил Украине целый выпуск своей программы "Тайные пружины политики". Видео опубликовали на ютубе 11 марта.

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Азаренок негативно высказался об Украине

"Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине – стране нищих и вымирающего народа и "гордонов" у власти. Ведь эти "гордоны" очень любят обсуждать Беларусь", – сказал телеведущий.

Ведущий назвал Порошенко – шоколадным

В частности Азаренок негативно высказывался о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Он назвал бывшего главу страны шоколадным и сахарным олигархом.

4 года исполнял обязанности надзирателя за американским штатом постмайданной Украины,

– высказался журналист.

Он отметил, что после свержения режима Виктора Януковича к власти в Украине пришли еще большие коррупционеры, которые "распродали всю страну, землю, заводы, порты, девушек".

Кстати! Сайт "Миротворец" добавил журналиста в свою базу данных за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела суверенного государства Украина, распространение кремлевской пропаганды.

Досталось и Зеленскому

Не удержался журналист поговорить и о действующем президенте Украины Владимира Зеленского, назвав его новым гауляйтером, комиком и шутом.

Вам назначили клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который далее ведет Украину в пропасть. Который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Великобритании,

– заявил пропагандист.

В течение 10 минут Азаренок говорил нарративами российской пропаганды, в частности о "бандеростане", продаже детей на органы, сексуальной эксплуатации украинок в Европе, великом прошлом, братских народах и тому подобное. В то же время свои тезисы телеведущий подкреплял рядом видео российских средств массовой информации.

Заметим! Из-за жестоких сцен администрация ютуба установила на видео возрастные ограничения.