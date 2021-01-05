"Белорусский след" во время расследования убийства Шеремета не рассматривали: заявление защиты
Появились пленки, на которых Комитет госбезопасности Беларуси в 2012 году обсуждал убийство Павла Шеремета. Приказы отдавал лично Александр Лукашенко. Впрочем, во время расследования убийства, о том, что к этому причастны белорусские спецслужбы и не говорилось.
Об этом говорится в официальном заявлении защитников Андрея Антоненко. Его обнародовали на сайте юридической компании "Сенс Украина".
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О чем говорится в заявлении
В защиту Антоненко утверждают, что исходя из имеющихся материалов дела, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась следствием.
Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих заявлений и выступлений.
Они всеми силами стараясь увести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси – ни одного упоминания,
– говорится в заявлении.
Юристы отмечают, в случае, если белорусские спецслужбы причастны к убийству Шеремета, то руководители МВД и Нацполиции могли сознательно покрывать как заказчиков, так и исполнителей.
Эта версия не нова для правоохранителей
Адвокаты отмечают, что 4 января Нацполиция и представители МВД "распространили ложные сведения о том, что якобы "белорусская версия" заказчиков убийства является для них новой и она не противоречит обвинению, выдвинутому Антоненко, Дугарову и Кузьменко".
По мнению адвокатов Антоненко, это очевидная дезинформация.
►Во-первых, в деле отсутствуют даже отдаленные намеки на связь обвиняемых со спецслужбами, в том числе и иностранными.
► Во-вторых, целью организаторов преступления сторона обвинения называет "создание в украинском обществе резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". А это никак не согласуется с версией, обнародованной в Брюсселе.
Новые данные по делу Шеремета: что известно
- 4 января бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар поделился записью разговоров, которые указывают на то, что убийство Павла Шеремета могли готовить белорусские силовики.
- На этих записях в 2012 году убийство белоруса обсуждал начальник Комитета госбезопасности Белоруссии Вадим Зайцев. Он хотел расправиться с ним, что и сделали через 4 года.
- Тогда украинская полиция рассказала, что имела эти записи еще с декабря 2020 года. Поэтому сейчас идет расследование относительно предполагаемых заказчиков преступления.
- Зато утверждают, что новые разоблачения никак не повлияют на судьбу Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко – именно их украинские правоохранительные органы обвиняют в убийстве журналиста – мол, это лишь подтверждает, что они "действовали по чьему-то заказу".
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