Появились пленки, на которых Комитет госбезопасности Беларуси в 2012 году обсуждал убийство Павла Шеремета. Приказы отдавал лично Александр Лукашенко. Впрочем, во время расследования убийства, о том, что к этому причастны белорусские спецслужбы и не говорилось.

Об этом говорится в официальном заявлении защитников Андрея Антоненко. Его обнародовали на сайте юридической компании "Сенс Украина".

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О чем говорится в заявлении

В защиту Антоненко утверждают, что исходя из имеющихся материалов дела, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась следствием.

Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих заявлений и выступлений.

Они всеми силами стараясь увести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси – ни одного упоминания,

– говорится в заявлении.

Юристы отмечают, в случае, если белорусские спецслужбы причастны к убийству Шеремета, то руководители МВД и Нацполиции могли сознательно покрывать как заказчиков, так и исполнителей.

Эта версия не нова для правоохранителей

Адвокаты отмечают, что 4 января Нацполиция и представители МВД "распространили ложные сведения о том, что якобы "белорусская версия" заказчиков убийства является для них новой и она не противоречит обвинению, выдвинутому Антоненко, Дугарову и Кузьменко".

По мнению адвокатов Антоненко, это очевидная дезинформация.

►Во-первых, в деле отсутствуют даже отдаленные намеки на связь обвиняемых со спецслужбами, в том числе и иностранными.

► Во-вторых, целью организаторов преступления сторона обвинения называет "создание в украинском обществе резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". А это никак не согласуется с версией, обнародованной в Брюсселе.

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