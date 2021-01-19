Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что белорусские записи доказывают его непричастность к делу. 19 января сторона защиты подаст ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко.

Музыкант и волонтер Антоненко надеется, что меру пресечения ему таки изменят и он сможет ездить на заседание суда из дома. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews.

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Белорусские записи опровергают все нелогичные и дурацкие версии (его причастности к убийству – 24 канал),

– сказал Антоненко.

По его словам, решение по делу не зависит напрямую от судей: "Его принимают сверху, а не здесь".

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Обратите внимание! Антоненко находится в СИЗО еще с 3 декабря 2019 года. 19 января 2021 года суд должен рассмотреть последние тома дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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