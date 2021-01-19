Антоненко убежден, что белорусские записи свидетельствуют о его невиновности: видео
Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что белорусские записи доказывают его непричастность к делу. 19 января сторона защиты подаст ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко.
Музыкант и волонтер Антоненко надеется, что меру пресечения ему таки изменят и он сможет ездить на заседание суда из дома. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews.
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Белорусские записи опровергают все нелогичные и дурацкие версии (его причастности к убийству – 24 канал),
– сказал Антоненко.
По его словам, решение по делу не зависит напрямую от судей: "Его принимают сверху, а не здесь".
Антоненко о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: видео
Убийство Шеремета и "белорусский след": что известно
- В 2016 году в Киеве в автомобиль Шеремета подложили взрывчатку. В результате взрыва журналист погиб.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков назвал трех подозреваемых в убийстве – Андрея Антоненко, кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Недавно бывший белорусский спецназовец Игорь Макар опубликовал пленки, на которых, вероятно, белорусские спецслужбы в 2012 году обсуждают убийство Шеремета.
- Однако в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что это лишь подтверждает версию следствия о причастности подозреваемых.
- Сторона защиты категорически не соглашается с такой позицией.
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