Появление аудиозаписей с подтверждением намерений белорусского КГБ убить журналиста Павла Шеремета не повлияет на версию украинской полиции. В частности о том, что исполнителями этого убийства в 2016 стали Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Такое мнение в комментарии "Прямому каналу" в понедельник, 4 января, высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание Дело Шеремета: как расследовали убийство в 2020 году и что изменилось

По словам Геращенко, полиции Украины еще несколько недель назад сообщили источники Службы внешней разведки о наличии такой информации, и полиция работает над этим.

Планируется допрос лица

В частности планируется допрос лица, которое было источником утечки аудиозаписи разговора с участием вероятных белорусских силовиков о возможной ликвидации Шеремета.

К этой информации относимся серьезно, и она может быть одной из версий, кто является заказчиком,

– сказал заместитель МВД.

Также он добавил: "На статус обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугар новая информация по делу никоим образом не повлияет. Они проходят по делу как исполнители преступления, а белорусские записи касаются возможных заказчиков".

Напомним! Ранее в сети появились записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008 – 2012 годах Вадима Зайцева.

Отметим, что Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России. Позже Национальная полиция Украина заявила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиков убийства Павла Шеремета.

Убийство Шеремета: коротко