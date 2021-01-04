"Белорусские записи" не повлияют на статус Антоненко, Кузьменко и Дугар, – Геращенко
Появление аудиозаписей с подтверждением намерений белорусского КГБ убить журналиста Павла Шеремета не повлияет на версию украинской полиции. В частности о том, что исполнителями этого убийства в 2016 стали Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.
Такое мнение в комментарии "Прямому каналу" в понедельник, 4 января, высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом сообщает 24 канал.
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По словам Геращенко, полиции Украины еще несколько недель назад сообщили источники Службы внешней разведки о наличии такой информации, и полиция работает над этим.
Планируется допрос лица
В частности планируется допрос лица, которое было источником утечки аудиозаписи разговора с участием вероятных белорусских силовиков о возможной ликвидации Шеремета.
К этой информации относимся серьезно, и она может быть одной из версий, кто является заказчиком,
– сказал заместитель МВД.
Также он добавил: "На статус обвиняемых Антоненко, Кузьменко и Дугар новая информация по делу никоим образом не повлияет. Они проходят по делу как исполнители преступления, а белорусские записи касаются возможных заказчиков".
Отметим, что Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России. Позже Национальная полиция Украина заявила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиков убийства Павла Шеремета.
Убийство Шеремета: коротко
- В автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве 20 июля 2016 года произошел взрыв.
- В результате инцидента погиб известный журналист Павел Шеремет.
- Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яну Дугар, Андрея Антоненко, супругов Инну и Владислав Грищенко, Юлию Кузьменко.
- В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.
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