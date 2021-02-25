Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает закручивать гайки новыми законами, пресекать мирные протесты. Он публично и пафосно произносит условия своего ухода от власти. На фоне жестоких репрессий – в отношении правоохранителей не нарушили ни одного уголовного дела, однако жестоко издевались над детьми.

Источник: "Территория равенства" на 24 канале

Були у Білорусі і вкрай кричущі випадки, коли затримували й катували дітей. Про те, що пробачити і звести нанівець не маємо права – читайте далі у блозі.

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Петро Кірік

Петру Кіріку було всього 16 років, коли його затримали й побили 2 співробітники міліції в Мінську. Хлопець лише перебував на вулиці після завершення мітингу 12 серпня. Приблизно опівночі біля автобусної зупинки його з другом побачили правоохоронці.

Я сидів на землі, і мене кілька разів вдарили кийками по всьому тілу. Нас називали тваринами, скотиною, фанатиками Майдану,

– розповів Кірік.



Петро Кірік, якого побили силовики / Фото spring96.org

Коли Петро зміг достукатись до міліціонерів і сказав, що йому всього 16 років, удари трохи послабили. Однак бити так і не припинили. У відділку хлопця тримали майже до 4 ранку.

Петра звинуватили в участі у "несанкціонованому" мітингу. Комісія у справах неповнолітніх винесла йому попередження, а в грудні Петра Кіріка затримали вдруге.

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Микита Золотарьов

Ще одного неповнолітнього Микиту Золотарьова міліція заарештувала вже у нього вдома – у Гомелі 11 серпня. З того часу 16-річний хлопець уже пів року перебуває у слідчому ізоляторі.



Микита Золотарьов / Фото spring96.org

Микиті приписують те, чого він не робив. За версією слідства, він нібито кинув коктейль молотова в бік міліціонера. Звичайно, про жодні докази, які могли б це підтвердити, навіть не мовиться.

За десять днів після арешту Микиту перевели в гомельське СІЗО, де він перебуває і нині. У СІЗО Микиту не раз били і навіть катували електрошокером. Пропонували зізнатись і сказати імена інших в обмін на свободу.

Що кажуть його батьки

Тато Микита запевнив, що для тих, хто катував його сина, він лише "щабелька для просування по кар'єрній драбині".

Довідка. Микиту Золотарьова вже засудили до 5 років ув'язнення. Батьки повідомили, що їхній син страждає від епілепсії. Силовики відмовлялися давати підлітку таблетки, натомість силовики казали: "Ти політичний, ти здохнеш".

Окрім затримань і катувань, ще один метод тиску, який полюбляють і білоруські, і російські правоохоронці – це погрози батькам передати дітей під опіку держави. До речі, у такий же спосіб шантажують і родини кримських татар в окупованому Криму.

Батьків шантажують силовики

У Білорусі 14-річного Олега омонівці у повній амуніції у серпні затримали біля торгового центру. Мати Олега розповіла, що у мікроавтобусі його били, тягали за волосся і силоміць відбирали телефон. Згодом на жінку натиснули так, що їй довелось письмово підтвердити участь сина в "несанкціонованому" мітингу. Хоча вона була впевнена, що це неправда.

Далі – за класичним сценарієм. Сім'ю Олега поставили на облік в Департаменті із захисту прав дітей. Мовляв, Олег живе в "соціально небезпечній ситуації". Коли мати Олега заперечила, що її син не зробив нічого протиправного, міліціонери заявили: "Скажіть спасибі, що він повернувся до вас живим". У той же день Олега звільнили.

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Уявіть, подібні "хорори" спецслужби розповідають навіть дітям у школах. Школярам відверто заявляють: "Якщо ваші батьки будуть ходити на мітинги і погано говорити про президента, вашу сім'ю визнають неблагонадійною, а вас відправляють в інтернат".

Ці кричущі факти не просто обурюють, вони підтверджують тезу, що Білорусь не має майбутнього за нинішньої влади. Рубікон уже перейдено, вся міжнародна спільнота відверто має тиснути, аби зміни таки відбулися.