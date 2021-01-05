В начале 2021 вновь активно начали обсуждать дело об убийстве Павла Шеремета из-за публикации пленок, указывающие на вероятного заказчика – белорусские спецслужбы. Мужчина, который передал их журналистам и украинским правоохранителям, готов дать показания в Офисе генпрокурора.

Этим мужчиной является бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. О своей готовности к сотрудничеству он сам рассказал в комментарии "Суспильному".

К слову Новые записи по делу Шеремета подтверждают причастность подозреваемых, – МВД

Сейчас он проживает в одной из стран Европейского Союза, в какой именно – не говорит из соображений безопасности. Игорь Макар рассказал, что передал записи украинской полиции в декабре 2020 года.

Мы делали все, чтобы дать огласку, а самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси,

– объясняет свой поступок мужчина.

Он подчеркнул, что пока с ним не проводили официального допроса, но уже связывались украинские спецслужбы. Мужчина предоставил свое согласие на сотрудничество.

"Я готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины (Офисе генпрокурора – 24 канал). Также я сказал, что показания готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев, но не знаю, когда", – рассказал Игорь Макар.



Игорь Макар / Скриншот с видео "Настоящего времени"

Коротко о новых данных по делу Шеремета: