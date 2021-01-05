Новый обличитель по делу Шеремета готов свидетельствовать в украинской прокуратуре
В начале 2021 вновь активно начали обсуждать дело об убийстве Павла Шеремета из-за публикации пленок, указывающие на вероятного заказчика – белорусские спецслужбы. Мужчина, который передал их журналистам и украинским правоохранителям, готов дать показания в Офисе генпрокурора.
Этим мужчиной является бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. О своей готовности к сотрудничеству он сам рассказал в комментарии "Суспильному".
К слову Новые записи по делу Шеремета подтверждают причастность подозреваемых, – МВД
Сейчас он проживает в одной из стран Европейского Союза, в какой именно – не говорит из соображений безопасности. Игорь Макар рассказал, что передал записи украинской полиции в декабре 2020 года.
Мы делали все, чтобы дать огласку, а самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси,
– объясняет свой поступок мужчина.
Он подчеркнул, что пока с ним не проводили официального допроса, но уже связывались украинские спецслужбы. Мужчина предоставил свое согласие на сотрудничество.
"Я готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины (Офисе генпрокурора – 24 канал). Также я сказал, что показания готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев, но не знаю, когда", – рассказал Игорь Макар.
Игорь Макар / Скриншот с видео "Настоящего времени"
Коротко о новых данных по делу Шеремета:
- 4 января мир увидел запись разговоров, которые указывают на то, что убийство Павла Шеремета могли готовить белорусские силовики.
- Журналисты опубликовали записи, где в 2012 году убийство белоруса обсуждал начальник Комитета госбезопасности Беларуси Вадим Зайцев. Он хотел расправиться с журналистом именно таким образом, каким это сделали через 4 года.
- Тогда украинская полиция рассказала, что имела эти записи еще с декабря 2020 года. Поэтому сейчас идет расследование против возможных заказчиков преступления.
- Но утверждают, что новые разоблачения никоим образом не повлияют на судьбу Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. Мол, это лишь подтверждает, что они "действовали по чьему-то заказу".
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