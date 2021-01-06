Белорусская журналистка Ирина Халип узнала на "белорусских пленках" голос одного из вероятных заказчиков убийства Павла Шеремета. Это также подтвердил ее муж, который принимал участие в демонстрациях.

Одним из возможных заказчиков оказался экс-глава Комитета государственной безопасности Беларуси Вадим Зайцев. Об этом сообщает "Новая газета".

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По словам журналистки, она виделась с Зайцевым в 2011 году после того, как ее арестовали за участие в протестных митингах.

Справка. Журналистку Ирину Халип задержали в 2010 году на акциях протеста в Беларуси. До августа 2020 года они были самыми массовыми оппозиционными митингами в стране.

Голос Зайцева на пленках узнал и муж журналистки Андрей Санников, которого тоже задержали во время митингов. Его и Халип приводили на допрос к экс-главе Комитета.

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Как они рассказали, Зайцев угрожал их сыну и самой журналистке. По словам Халип, к ним должны были отнестись самым жестким образом.

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