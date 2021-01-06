Белорусская журналистка узнала голос вероятного заказчика Шеремета: детали
Белорусская журналистка Ирина Халип узнала на "белорусских пленках" голос одного из вероятных заказчиков убийства Павла Шеремета. Это также подтвердил ее муж, который принимал участие в демонстрациях.
Одним из возможных заказчиков оказался экс-глава Комитета государственной безопасности Беларуси Вадим Зайцев. Об этом сообщает "Новая газета".
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По словам журналистки, она виделась с Зайцевым в 2011 году после того, как ее арестовали за участие в протестных митингах.
Голос Зайцева на пленках узнал и муж журналистки Андрей Санников, которого тоже задержали во время митингов. Его и Халип приводили на допрос к экс-главе Комитета.
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Как они рассказали, Зайцев угрожал их сыну и самой журналистке. По словам Халип, к ним должны были отнестись самым жестким образом.
"Белорусский след" в деле Шеремета: коротко
- В СМИ появились записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В соответствии с ними, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность подорвать Павла Шеремета.
- Записи обнародовал записи бывший спецназовец Игорь Макар. После этого в МИД Украины призвали его приехать в Киев, чтобы провести следственные действия.
- По словам украинских силовиков, записи подтверждают версию следствия о причастности к убийству Шеремета бывшего военного и музыканта Андрея Антоненко, волонтера и медика Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- С этим сторона защиты категорически не соглашается.
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