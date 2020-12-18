Белоруса Николая Чернявского приговорили к 1,5 годам в колонии за комментарий о силовике в интернете. В одном из телеграмм-пабликов 33-летний обвиняемый назвал полицейского "ур ... д в погонах"

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Кроме того, мужчина обязан выплатить силовику компенсацию в размере 500 белорусских рублей. Об этом сообщает правозащитнический центр "Весна".

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Мужчину обвинили сразу по 2 статьям: оскорбление представителя власти и вмешательство в деятельность работника внутренних дел.

Мама обвиняемого заявила, что ее сын не вмешивался в деятельность сотрудников МВД. Он лишь написал комментарий в интернете и извинился за свои слова в зале суда.

Однако силовик заявил, что как человек извиняет эти слова, а как сотрудник МВД – нет.

Пожилая мать обвиняемого рассказала, что "чуть ли не на коленях просила, чтобы простил". Чтобы заплатить адвокату, женщина продала все свои украшения.



Николай Чернявский / "Весна"

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