В днище авто: белорус пытался ввезти в Украину оптику для танков – фото
Гражданин Беларуси в ночь на 4 февраля пытался ввезти в Украину партию оптических приборов для танков. Житель Минска спрятал груз в днище своего автомобиля.
Источник: ГПСУ
Через пункт "Новые Яриловичи", что на Черниговщине, мужчина пытался переправить на территорию нашего государства 12 приборов наблюдения командира танка.
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Пограничники проверили автомобиль мужчины
Пограничники оценили риски и инициировали углубленную проверку микроавтобуса Volkswagen. Им удалось выяснить, что оптику белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.
В Украину хотели ввезти оптику для танков / Фото ГПСУ
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения. Сообщено во взаимодействующие структуры. Решается вопрос о начале досудебного расследования.
Гражданин Беларуси пытался ввезти в Украину оптику для танков / Фото ГПСУ
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