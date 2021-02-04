Гражданин Беларуси в ночь на 4 февраля пытался ввезти в Украину партию оптических приборов для танков. Житель Минска спрятал груз в днище своего автомобиля.

Источник: ГПСУ

Через пункт "Новые Яриловичи", что на Черниговщине, мужчина пытался переправить на территорию нашего государства 12 приборов наблюдения командира танка.

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Пограничники проверили автомобиль мужчины

Пограничники оценили риски и инициировали углубленную проверку микроавтобуса Volkswagen. Им удалось выяснить, что оптику белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.



В Украину хотели ввезти оптику для танков / Фото ГПСУ

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения. Сообщено во взаимодействующие структуры. Решается вопрос о начале досудебного расследования.



Гражданин Беларуси пытался ввезти в Украину оптику для танков / Фото ГПСУ

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