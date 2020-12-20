Высокопоставленные чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что тот злоупотребит властью. А также – отменит результаты выборов.

Чиновники отметили, что Трамп проводит слишком много времени с людьми, которых они считают теоретиками заговоров. Об этом сообщили на сайте Axois.

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Теоретики заговора и Трамп

В частности опасения связаны с тем, что действующий президент США общается:

со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном;

с адвокатом Сидни Пауэлл.

В сообщении указано, что нельзя не расстроиться, когда президент размещает в твиттере угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с "безумными конспирологами".

Чем известны Флинн и Пауэлл

Ранее Майкл Флинн предложил президенту ввести военное положение и задействовать войска для нового голосования в зыбких штатах. Сидни Пауэлл предлагала изъять машины для голосования для их изучения.

Напомним! Коллегия выборщиков 15 декабря большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 302 голоса против 232 у действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Отметим, Трамп до сих пор не признает свое поражение на президентских выборах. Он утверждает, что голосование было мошенническим и сопровождалось массовыми фальсификациями.