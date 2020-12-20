Теории заговора в Белом доме: чиновники боятся захвата власти Трампом – СМИ
Высокопоставленные чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что тот злоупотребит властью. А также – отменит результаты выборов.
Чиновники отметили, что Трамп проводит слишком много времени с людьми, которых они считают теоретиками заговоров. Об этом сообщили на сайте Axois.
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Теоретики заговора и Трамп
В частности опасения связаны с тем, что действующий президент США общается:
- со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном;
- с адвокатом Сидни Пауэлл.
В сообщении указано, что нельзя не расстроиться, когда президент размещает в твиттере угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с "безумными конспирологами".
Чем известны Флинн и Пауэлл
Ранее Майкл Флинн предложил президенту ввести военное положение и задействовать войска для нового голосования в зыбких штатах. Сидни Пауэлл предлагала изъять машины для голосования для их изучения.
Отметим, Трамп до сих пор не признает свое поражение на президентских выборах. Он утверждает, что голосование было мошенническим и сопровождалось массовыми фальсификациями.
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