Журналисты Bellingcat работают над документальным фильмом о деле вагнеровцев – "Вагнергейт". Расследователи призвали своих читателей верить только официальной информации и не поддаваться спекуляциям.

Слухи о предстоящем фильме прокомментировал в твитере основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

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Что в Bellingcat говорят о расследовании дела вагнеровцев

Ходит много слухов о предстоящем документальном фильме "Вагнергейт", но вы должны слушать только то, что говорят члены команды Bellingcat. Кроме этого, все, что я сейчас говорю, это без комментариев,

– написал Хиггинс.

There are a lot of rumours about an upcoming "Wagnergate" documentary coming from Bellingcat, but you should only listen to what Bellingcat team members are saying about it. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 10, 2021

Почему появились такие разговоры

В течение последних нескольких недель в украинском информационном пространстве обнародовали множество новостей по "Вагнергейту", однако без достоверных подтверждений.

Некоторые журналисты писали о том, что результаты расследования обнародуют уже в скором времени. Другие, в частности Дмитрий Гордон, анонсировали раскрытие какой-то важной информации "15 марта" .

. Кроме того, появилась информация о том, что представители Офиса Президента Украины якобы связывались с расследователями Bellingcat и просили их не публиковать расследование.

Что известно о фильме Bellingcat? Расследование о вагнеровцах анонсировал еще в 2020 году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Тогда он сказал, что фильм можно будет увидеть до конца 2021 года.

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