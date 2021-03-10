"Вагнергейт" и предсказание Гордона: в Bellingcat прокомментировали слухи относительно фильма
Журналисты Bellingcat работают над документальным фильмом о деле вагнеровцев – "Вагнергейт". Расследователи призвали своих читателей верить только официальной информации и не поддаваться спекуляциям.
Источник:твитер Элиота Хиггинса
Слухи о предстоящем фильме прокомментировал в твитере основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.
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Что в Bellingcat говорят о расследовании дела вагнеровцев
Ходит много слухов о предстоящем документальном фильме "Вагнергейт", но вы должны слушать только то, что говорят члены команды Bellingcat. Кроме этого, все, что я сейчас говорю, это без комментариев,
– написал Хиггинс.
Почему появились такие разговоры
- В течение последних нескольких недель в украинском информационном пространстве обнародовали множество новостей по "Вагнергейту", однако без достоверных подтверждений.
- Некоторые журналисты писали о том, что результаты расследования обнародуют уже в скором времени. Другие, в частности Дмитрий Гордон, анонсировали раскрытие какой-то важной информации "15 марта".
- Кроме того, появилась информация о том, что представители Офиса Президента Украины якобы связывались с расследователями Bellingcat и просили их не публиковать расследование.
Что известно о фильме Bellingcat?Расследование о вагнеровцах анонсировал еще в 2020 году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Тогда он сказал, что фильм можно будет увидеть до конца 2021 года.
Дело вагнеровцев: коротко об основном
- В Беларуси в июле 2020 года задержали 33 россиян, которые причастны к ЧВК "Вагнера". Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами.
- В начале сентября появилась информация, что Служба безопасности Украины знала о бойцах и даже была причастна к делу. Однако в спецслужбе информацию не подтвердили и назвали фейком.
- В то же время расследовательское агентство заявило, что нашло доказательства о плане спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ.
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