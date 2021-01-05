Задержание вагнеровцев: журналист Bellingcat назвал возможные причины срыва спецоперации
Расследовательская группа Bellingcat предложила несколько версий о приостановлении спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси. В частности, офис Президента мог сделать это как из-за ошибки, так и из хорошо обдуманных намерений.
Однако окончательную причину срыва спецоперации могут так и не выявить. Об этом рассказал журналист Христо Грозев в интервью изданию "Новое время".
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По его словам, одной из причин является "роковая ошибка", а другой – сознательные действия отдельных лиц. Грозев считает, что срыв "едва ли не самой важной операции в истории новой Украины" свидетельствует о некомпетентности ответственных за это людей.
Возможно, мы даже не дойдем до определения того, были это умышленные действия или непреднамеренные. Однако мы все-таки попробуем,
– подчеркнул журналист.
Как рассказал Грозев, с самого начала ему было непонятно то, что многие украинцы не воспринимают срыв спецоперации как факт. В то же время после обнародования результатов расследования журналисты планируют привлечь международные СМИ для подтверждения правдивости выявленных фактов.
Грозев предположил, что из-за этих событий возникнут внутриполитические последствия. Однако это должен решать украинский парламент.
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"Предложили создать специальную комиссию. Нет логических аргументов для того, чтобы парламент не рассматривал срыв операции", – рассказал он.
Журналист также отметил, что возможно это сделают "за закрытыми дверями", однако парламент это таки будет рассматривать.
Спецоперация с вагнеровцами: что известно
- В июле 2020 года белорусские спецслужбы поймали на территории государства группу боевиков ЧВК "Вагнер". Тогда представители власти заявляли, что те якобы готовили провокации в Беларуси.
- Украина просила Александра Лукашенко вернуть ей часть вагнерівців, ведь они воевали на Донбассе на стороне оккупантов. Впрочем, их отпустили в Россию.
- Впоследствии украинские журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов обнародовали информацию, что данные о спецоперации СБУ "слили" в Офисе Президента.
- Зато в ОП такие обвинения назвали выдумками. В то же время ГБР вызвало журналистов на допрос из-за обнародованной ими информации.
- Расследование дела вагнеровцев будет проводить группа Bellingcat.
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