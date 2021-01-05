Расследовательская группа Bellingcat предложила несколько версий о приостановлении спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси. В частности, офис Президента мог сделать это как из-за ошибки, так и из хорошо обдуманных намерений.

Однако окончательную причину срыва спецоперации могут так и не выявить. Об этом рассказал журналист Христо Грозев в интервью изданию "Новое время".

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По его словам, одной из причин является "роковая ошибка", а другой – сознательные действия отдельных лиц. Грозев считает, что срыв "едва ли не самой важной операции в истории новой Украины" свидетельствует о некомпетентности ответственных за это людей.

Возможно, мы даже не дойдем до определения того, были это умышленные действия или непреднамеренные. Однако мы все-таки попробуем,

– подчеркнул журналист.

Как рассказал Грозев, с самого начала ему было непонятно то, что многие украинцы не воспринимают срыв спецоперации как факт. В то же время после обнародования результатов расследования журналисты планируют привлечь международные СМИ для подтверждения правдивости выявленных фактов.

Обратите внимание! Исследовательская поисковая сеть Bellingcat займется расследованием провалившейся спецоперации по задержанию российских вагнерівців в Беларуси. Подробнее об этом – читайте здесь.

Грозев предположил, что из-за этих событий возникнут внутриполитические последствия. Однако это должен решать украинский парламент.

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"Предложили создать специальную комиссию. Нет логических аргументов для того, чтобы парламент не рассматривал срыв операции", – рассказал он.

Журналист также отметил, что возможно это сделают "за закрытыми дверями", однако парламент это таки будет рассматривать.

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