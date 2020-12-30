Неизвестные потушили "Вечный огонь", который в декабре на кладбище освободителей в Белграде вместе зажгли глава российского МИДа Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич. Пламя "Вечного огня" в страну привезли российские солдаты.

Раньше традиции с "Вечным огнем" в Сербии не было. Инициатива его появления принадлежит посольству России в стране. Там первыми и отреагировали на акт, совершенный неизвестными 30 декабря. Об этом информирует "Радио Свобода".

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Дело в том, что костер залили краской и написали: "Освободители? Нет, никогда!". Кроме того, на мемориале перечеркнули серп и молот.

Неизвестных, которые совершили такие действия, в России уже называют вандалами и "попыткой внести раскол в братские отношения" между сербским и российским народами. Более того, Россия в своих обвинениях традиционно намекает на Запад. Так, посольство предполагает, что этот поступок был совершен "по заказу из-за границы".



В Сербии ведром с краской погасили "вечный огонь", привезенный из России / Фото "Балканист"



В Белграде потушили "вечный огонь", который зажег Лавров / Фото "Балканист"

Правительство Сербии на инцидент пока никак не отреагировало. А вот заместитель мэра Белграда осудил акт и рассказал, что сейчас идет следствие, правоохранители разыскивают виновников.

Отношения Сербии и России: кратко

Сербия остается фактически одним из ключевых союзников России не только в Европе, но и в целом в мире. Она активно поддерживает четкую пророссийскую политику.

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