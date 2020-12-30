В Белграде неизвестные потушили российский "Вечный огонь" и высказались об "освободителях"
Неизвестные потушили "Вечный огонь", который в декабре на кладбище освободителей в Белграде вместе зажгли глава российского МИДа Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич. Пламя "Вечного огня" в страну привезли российские солдаты.
Раньше традиции с "Вечным огнем" в Сербии не было. Инициатива его появления принадлежит посольству России в стране. Там первыми и отреагировали на акт, совершенный неизвестными 30 декабря. Об этом информирует "Радио Свобода".
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Дело в том, что костер залили краской и написали: "Освободители? Нет, никогда!". Кроме того, на мемориале перечеркнули серп и молот.
Неизвестных, которые совершили такие действия, в России уже называют вандалами и "попыткой внести раскол в братские отношения" между сербским и российским народами. Более того, Россия в своих обвинениях традиционно намекает на Запад. Так, посольство предполагает, что этот поступок был совершен "по заказу из-за границы".
В Сербии ведром с краской погасили "вечный огонь", привезенный из России / Фото "Балканист"
В Белграде потушили "вечный огонь", который зажег Лавров / Фото "Балканист"
Правительство Сербии на инцидент пока никак не отреагировало. А вот заместитель мэра Белграда осудил акт и рассказал, что сейчас идет следствие, правоохранители разыскивают виновников.
Отношения Сербии и России: кратко
- Сербия остается фактически одним из ключевых союзников России не только в Европе, но и в целом в мире. Она активно поддерживает четкую пророссийскую политику.
Вспомните Россия едва не разругалась с Сербией из-за хамоватого комментария своего МИДа: детали
- Ради дружбы с Россией сербы отказались от членства в НАТО, до сих пор не могут вступить в ЕС и отказались вводить антироссийские санкции.
- Единственное, чего пока не выполнили сербы в угоду России – это не признали Крым российским. Впрочем, это больше похоже на негласную договоренность: Сербия не признает Крым российским, а Украина взамен – не признает независимость Косово.
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