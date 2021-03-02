Полицейские Белгород-Днестровского Одесской области подозревают 36-летнюю женщину в злостном невыполнении обязанностей по уходу за 3,5-летней дочерью, домашнем насилии и неоказании помощи девочке.

Как утверждают правоохранители, местная жительница держала собственную дочь взаперти в доме, чтобы недоедающего ребенка не увидел никто из соседей.

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О семье, членов которой никто не видел долгое время, правоохранители и соцработники узнали от соседей.

Что известно о матери, которая морила голодом 3,5-летнюю дочь

Когда полицейские попали в помещение, их ожидала ужасная картина. Как выяснилось, маленькая девочка на данный момент почти ничего не ела 1,5 месяца. Голодала и сама 36-летняя женщина.

Как сообщила правоохранителям хозяйка квартиры, она боялась выходить на улицу за продуктами, поскольку переживала, что у нее заберут ребенка.

Девочка находилась в ужасном состоянии, и начала есть побелку со стен. Ее сразу же госпитализировали.

Сейчас девочку изъяли из семьи, а ее мать ждет суд.

Следователи утверждают, что мать вообще не выполняла свои родительские обязанности. Из-за ее бездеятельности у девочки кроме дефицита массы тела появились проблемы с развитием.

Женщине инкриминируют невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, не заботу о здоровье и физическом развитии малолетнего ребенка, а также неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и домашнее насилие.