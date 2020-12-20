С полуночи воскресенья, 20 декабря, Бельгия, вслед за Нидерландами, запретит прибытие авиарейсов и поездов из Великобритании минимум на 24 часа. Это сделают из-за обнаружения в Соединенном Королевстве новой разновидности COVID-19.

Такую информацию отметил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Будут внимательно наблюдать

По его словам такое решение было принято на 24 часа, чтобы дождаться выводов ученых, исследующих этот вопрос. За теми, кто будет приезжать из Великобритании, будут наблюдать, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мероприятий.

Мы предоставим для них очень понятную информацию,

– сказал Де Кроо.

Какие рейсы прекратили

Временно прекратили рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Так как поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию ​​(после чего пассажиры могут отправляться в Бельгию), на всех бельгийских автодорогах из Франции усилят меры контроля.

Ранее Нидерланды объявили о запрете авиарейсов из Великобритании, опасаясь занести на континент новый вид COVID-19.

Новый COVID-19 в Великобритании: коротко