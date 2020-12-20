Из-за нового штамма COVID-19 Бельгия запретит сообщение с Британией
С полуночи воскресенья, 20 декабря, Бельгия, вслед за Нидерландами, запретит прибытие авиарейсов и поездов из Великобритании минимум на 24 часа. Это сделают из-за обнаружения в Соединенном Королевстве новой разновидности COVID-19.
Такую информацию отметил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Будут внимательно наблюдать
По его словам такое решение было принято на 24 часа, чтобы дождаться выводов ученых, исследующих этот вопрос. За теми, кто будет приезжать из Великобритании, будут наблюдать, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мероприятий.
Мы предоставим для них очень понятную информацию,
– сказал Де Кроо.
Какие рейсы прекратили
Временно прекратили рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Так как поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию (после чего пассажиры могут отправляться в Бельгию), на всех бельгийских автодорогах из Франции усилят меры контроля.
Новый COVID-19 в Великобритании: коротко
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья, 20 декабря, ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.
- Это сделали из-за распространения в Англии новой разновидности COVID-19.
- По словам премьера, новый вид вируса – опасен не более, чем начальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
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