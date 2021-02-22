Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал очень "важную" новость из своей жизни. Он поделился новой суперспособностью – нардеп умеет по запаху подмышек определять, кто из людей переболел COVID-19.

Беленюк отметил, что сначала почувствовал необычный запах своего тела. Позже почувствовал такой же у спарринг-партнеров.

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"Сначала у себя заметил специфический запах подмышек, затем, занимаясь контактным видом спорта во время которого происходит обильное потоотделение, начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели COVID-19", – отметил Беленюк.

Нардеп отметил, что запах подмышек ему напоминает аромат чеснока.

"Друзья, возможно, у кого-то тоже такие способности появились? Если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Украина имеет талант", – написал Беленюк.

Справка. Беленюк переболел COVID-19 еще в сентябре 2020 года.

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