Суперспособность: "слуга" Беленюк по запаху подмышек определяет, кто переболел COVID-19
Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал очень "важную" новость из своей жизни. Он поделился новой суперспособностью – нардеп умеет по запаху подмышек определять, кто из людей переболел COVID-19.
Источник:Фейсбук Жана Беленюка
Беленюк отметил, что сначала почувствовал необычный запах своего тела. Позже почувствовал такой же у спарринг-партнеров.
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"Сначала у себя заметил специфический запах подмышек, затем, занимаясь контактным видом спорта во время которого происходит обильное потоотделение, начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели COVID-19", – отметил Беленюк.
Нардеп отметил, что запах подмышек ему напоминает аромат чеснока.
"Друзья, возможно, у кого-то тоже такие способности появились? Если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Украина имеет талант", – написал Беленюк.
Курьезы Беленюка: последние новости
- В июле 2020 года Жан Беленюк запустил депутатский челлендж для толстяков с "Слуги народа". Он передал эстафету братьям Стефанчукам.
- Также чиновник 4 ноября 2020 года просматривал фильм во время заседания в Раде. Он постоянно менял позы и прикрывал рукой экран мобильного телефона.
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