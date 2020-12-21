В белорусском Новополоцке милиционеры задержали Деда Мороза после детского праздника и обвинили его в незаконной акции. Предположительно, силовиков вспугнул костюм "старика" – запрещенных красно-белых цветов.

Этим Дедом Морозом был местный житель Владимир, работающий на ТЭЦ. Об этом сообщает TUT.BY.

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В свободное от основной работы время мужчина переодевается в сказочного персонажа, чтобы порадовать детей. Так было и в этот раз, но, похоже, сейчас в Беларуси опасно даже для Деда Мороза.

Владимир рассказал, что его задержали уже после праздника и пытались убедить, что все то, что он делал для малышей – "акция".

Спрашивали, выкрикивал ли я лозунги. Но ведь я работал с детьми. Дети лозунгов не кричали – они пели песни, декламировали стихи. Я угощал их сладостями, купленными за собственные деньги,

– рассказал мужчина.

Тогда в отделении МВД проверили фото мужчины и сравнили со всеми акциями, проходившими в городе. Поскольку он в них участия не принимал, милиционеры Владимира отпустили.

Следует отметить, что вероятнее всего, милицию вспугнул красно-белый костюм Деда Мороза. Из-за акций протеста в Беларуси запрещена любая национальная символика, в частности бело-красно-белые цвета.



Костюм, из-за которого задержали Деда Мороза / Фото TUT.BY