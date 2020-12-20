В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала: в чем его обвиняют
Правоохранители задержали в Беларуси 18-летнего студента из Молодечно, который распространял данные силовиков. Парень руководил телеграм-каналом "Каратели Молодечно".
Детали о причине задержания парня сообщили в телеграме официальной представительницы МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
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По ее словам, сотрудники МВД "вышли на 18-летнего студента из Молодечно", который руководил телеграм-каналом "Каратели Молодечно".
Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области,
– заявила Чемоданова.
Она также добавила, что одним из якобы пострадавших оказался руководитель одного из следственных подразделений. Парень распространил о нем в телеграме "ошибочную клевету".
Из-за этого в отношении студента возбуждено уголовное дело по статье о клевете.
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