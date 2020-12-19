В Беларуси могут ввести сбор за пересечение границы. Его будут платить те, кто выезжает из страны. Белорусские власти уже подготовили соответствующий законопроект.

Размер сбора может составлять примерно 32 доллара. Об этом пишет "Белта".

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Согласно документу, могут ввести сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Куда пойдут деньги

В правительстве страны ожидают, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пунктов пропуска.

Заметим, что до недавнего времени Беларусь была одной из немногих стран, которые не закрывали границы, несмотря на пандемию коронавируса. Однако с 1 ноября Беларусь все-таки закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. А недавно появилась информация, что Беларусь прекратит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Больше о том , какие страны не закрывали границы из-за пандемии и дало ли это желаемый результат – читайте по ссылке.

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