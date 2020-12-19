Хочешь уехать – плати: в Беларуси предлагают ввести плату за выезд из страны
В Беларуси могут ввести сбор за пересечение границы. Его будут платить те, кто выезжает из страны. Белорусские власти уже подготовили соответствующий законопроект.
Размер сбора может составлять примерно 32 доллара. Об этом пишет "Белта".
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Согласно документу, могут ввести сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.
Куда пойдут деньги
В правительстве страны ожидают, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пунктов пропуска.
Заметим, что до недавнего времени Беларусь была одной из немногих стран, которые не закрывали границы, несмотря на пандемию коронавируса. Однако с 1 ноября Беларусь все-таки закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. А недавно появилась информация, что Беларусь прекратит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.
Как белорусские власти относятся к COVID-19
- Власти Беларуси долгое время отказывались верить в существование коронавируса. Иногда ситуация доходила до абсурда.
- Скажем, когда самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко называл опасную болезнь "коронапсихозом", а также советовал выпивать немного водки и ходить в сауну для борьбы с COVID-19.
- Кроме того, Лукашенко решил не отменять военный парад до 9 мая, ведь это "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".
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